De games van 2021: Babylon’s Fall – Toen Clover Studio eind 2006 door Capcom werd opgedoekt, vertrok een deel van het personeel om hun geluk en succes elders te zoeken. Nog geen jaren later hadden zij de studio PlatinumGames opgericht, die met de jaren zou uitgroeien tot één van de beste en meeste uniek ontwikkelaars ter wereld in het actie-genre met titels als Bayonetta, Vanquish, The Wonderful 101 en NieR: Automata. Tijdens de E3 van 2018 kondigde de Japanse studio Babylon’s Fall aan, waarvan we sindsdien uitermate weinig hebben vernomen. Desondanks willen we toch even met jullie doornemen waarom dit mogelijk één van de meest unieke titels van 2021 kan worden.



Babylon’s Fall – Ondanks dat PlatinumGames specialist is op het gebied van actiegames, zijn hun titels eigenlijk amper met elkaar te vergelijken omdat ze ieder wel iets unieks ter tafel brengen. Beter gezegd, één van de credo’s van de studio is dat risico’s durven nemen een inherent onderdeel is bij het maken van een game. Vanquish is bijvoorbeeld één van de meest krankzinnige, over-the-top shooters ooit gemaakt, waar je zorgvuldig met je AR-modus om moest gaan en in The Wonderful 101 bestuur je niet één personage, maar juist tientallen tegelijk, om zo enorme wapens te maken. In Babylon’s Fall lijkt zo’n uniek element ook terug te gaan komen.

Als we naar de beelden kijken, zien we een eenzame soldaat los gaan op een aantal vijanden, samen met een aantal bekende ‘signatures’ van de Japanse studio: ontwijken, klinkende actie en een vaardigheid waarmee je de tijd kort kunt vertragen. Echter zien we ook dat het nog naamloze hoofdpersonage de mogelijkheid lijkt te hebben om een aantal losse zwaarden op te roepen en die vijanden te laten aanvallen. Ook passeren de nodige baasgevechten de revue en dan zien we zelfs dat het hoofdpersonage met een aantal draden die uit zijn rug komen het wapen van het enorme monster afpakt en daarmee een vernietigende klap uitdeelt. Misschien dat de wapens van je vijanden dan ook een belangrijke rol gaan spelen in de ongetwijfeld spectaculaire gameplay.



Voorlopige verwachting: Het is jammer dat we op dit moment nog zo weinig weten van Babylon’s Fall. Het was de bedoeling dat we afgelopen zomer meer te horen zouden krijgen over PlatinumGames’ nieuwste titel, maar de coronapandemie zal ongetwijfeld roet in het eten hebben gegooid. De setting doet ons denken aan een kruising tussen Prince of Persia uit 2008 en Shadow of the Colossus, met desolate ruïnes die langzaamaan weer door de natuur heroverd worden. Aan het eind van de onderstaande trailer zien we tevens een stuk artwork waar meerdere personages op staan, dus zal Babylon’s Fall dan nog een coöp of multiplayer element hebben? We hopen er in 2021 achter te komen.