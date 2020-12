De games van 2021: Persona 5 Strikers – We moeten weliswaar altijd wat langer wachten dan onze vrienden in Japan, maar dat wachten wordt meestal beloond. De Persona serie mag zich inmiddels meten met grote jongens als Final Fantasy en Dragon Quest, maar het heeft wel een eigen stempel op de JRPG markt weten te drukken. Natuurlijk vecht je jezelf een weg door diverse dungeons heen samen met je party, maar daar houden de gelijkenissen ook op. Persona heeft namelijk zó veel meer om handen. Persona 5 Strikers is echter geen standaarddeel in deze serie, maar een spin-off gemaakt in samenwerking met Omega Force. Hoewel Persona 5 Strikers wel degelijk musou elementen bevat, is het verre van een standaard musou.



Persona 5 Strikers – De Phantom Thieves zijn terug, hoewel ze er wellicht niet op hadden gerekend. Zes maanden na de gebeurtenissen uit Persona 5 gaan Joker en Morgana naar Tokio voor een gezellige reünie met de rest. Hier ontmoeten ze Alice, een idool dat hen uitnodigt om een applicatie genaamd “Wonderland” te installeren op hun telefoons en zo een digitaal evenement bij te wonen van haar. Deze app heeft meer om handen en de Phantom Thieves worden naar binnen gezogen en komen erachter dat Alice ook een “change of heart” nodig heeft. Maar Alice is pas het topje van de ijsberg, want er zijn weer diverse figuren in Tokio wiens harten veroverd moeten worden.

Hoewel we hier met een spin-off te maken hebben, zien we in de gameplaybeelden duidelijk elementen uit de hoofdserie terug. Zo is de geweldige artstyle gelukkig behouden gebleven en ook dialogen spelen nog een grote rol in de game. Het vechten bevat duidelijke kenmerken uit een gemiddelde musou, maar het stealth element dat we kennen uit de reguliere Persona 5 is ook nog steeds aanwezig. Het is dus een spin-off, maar wel een die duidelijk dicht bij het bronmateriaal wil blijven. Persona 5 Strikers is een direct vervolg op de reguliere Persona 5; je zal dus geen personages uit of verwijzingen naar Persona 5 Royal treffen.



Voorlopige verwachting: Het is leuk om Omega Force een keer uit hun comfortzone te zien stappen en iets te zien maken wat een overduidelijk eerbetoon is aan Persona 5. Een van de meest gevierde JRPG’s van de afgelopen generatie mag dan ook wel iets bijzonders krijgen. Hoewel alles qua gameplay, graphics en ook sound design wel goed lijkt te zitten, hopen we voornamelijk dat de gameplay niet te snel in herhaling zal vallen. Dit is iets wat we namelijk snel terug zien bij de gemiddelde musou. Aanstaande februari zullen ook wij erachter komen en deze game eens goed onder handen nemen.