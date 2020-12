De games van 2021: Resident Evil 8: Village – Het is nooit te laat om een in ongenade geraakte IP terug te brengen van het randje van de afgrond. Na Resident Evil 6 zag het er nochtans even naar uit dat één van onze favoriete horrorfranchises zich met allerlei Michael Bay achtige actietaferelen een weg naar een vroegtijdig graf aan het knallen was. Dit bleek echter buiten Capcom gerekend, dat het roer radicaal omgooide en met Resident Evil VII de focus weer legde waar deze bij elke horrorgame zou moeten liggen: het angst rijkelijk laten parelen op het voorhoofd van de gamer. Een nieuw perspectief (eerste persoon) en een uitermate gore stijl (duidelijk geïnspireerd door, zo niet gebaseerd op The Texas Chainsaw Massacre) zorgden ervoor dat Capcom met glans in zijn opdracht slaagde. Resident Evil VII was doodeng – des te meer zo in VR – en bovenal gewoon fantastisch.



Resident Evil 8: Village – Met Resident Evil VIII, dat de op het eerste zicht nogal onpersoonlijke ondertitel Village opgeplakt kreeg, wil Capcom alvast verdergaan op dit elan. De game speelt zich enkele maanden na zijn voorganger af. Je kruipt opnieuw in de huid van Ethan, die na het redden van zijn vrouw Mia zijn leven probeert te hervatten. Dit lijkt aanvankelijk nog goed te lukken ook, tot niemand minder dan Chris Redfield voor de deur staat en op gewelddadige wijze Ethan opnieuw onderdompelt in de gewelddadige chaos die van Resident Evil VII zo’n onweerstaanbare horrorervaring maakte. Gestrand in het titulaire dorpje wordt Ethan op alle mogelijke manieren tot het uiterste gedreven, terwijl hij wanhopig probeert om zonder al te veel kleerscheuren de aftiteling te halen. Als je de voorganger gespeeld hebt, weet je hoe onmogelijk die opdracht werkelijk is.

De trailers die we tot dusver voorgeschoteld kregen, toonden alvast dat Resident Evil VIII: Village een uitermate claustrofobische ervaring wordt. We beleven de game nog steeds vanuit de eerste persoon en trekken door een ondergesneeuwd Europees dorp, dat als semi-open wereld lijkt dienst te doen. Thema’s als hekserij passeren de revue, terwijl we deze keer blijkbaar zelfs een soort weerwolf tot onze voornaamste antagonisten mogen rekenen. Verder zullen we vooral kunnen rekenen op meer van hetzelfde. Exploratie is belangrijk, munitie schaars en elke verkeerde beslissing kan tot een vroegtijdig game over scherm leiden. Als we de leaks mogen geloven, zullen we ook met andere personages dan Ethan kunnen spelen. Wij zijn op dat vlak vooral benieuwd naar de moreel eerder grijze rol die voormalige held Chris Redfield in deze game lijkt op te nemen.



Voorlopige verwachting: Capcom heeft ons vertrouwen met Resident Evil VII – maar ook de latere remakes van Resident Evil 2 en 3 – dubbel en dik herwonnen. We gaan dan ook niet onder stoelen of banken steken dat we de dagen aftellen naar de release van dit nieuwe deel. Een sfeervolle claustrofobische wereld, meer van dezelfde staalharde survival gameplay, perfect getimede jumpscares en een spanningsboog waar je spontaan hartklachten van krijgt… dat is wat wij verwachten van Resident Evil VIII. De lat ligt dus hoog en zal alleen maar hoger komen te liggen als het spel uiteindelijk ook speelbaar blijkt te zijn in VR. In afwachting van een dergelijke aankondiging kunnen Resident Evil fanaten overigens hun hart ophalen aan een ander staaltje onvervalste fan service. Want wie lijkt daar op het einde van de onderstaande trailer plots op te duiken? Juist, een nieuwe versie van de iconische wapenhandelaar uit Resident Evil 4. Laat deze game verdorie maar snel uitkomen!