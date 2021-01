De games van 2021: Gotham Knights – Het is alweer vijf jaar geleden dat de Arkham franchise in stijl werd afgerond met Batman: Arkham Knight. De titulaire vleermuisheld dook daarnaast nog op in twee Telltale-seizoenen, maar blonk verder vooral uit door zijn afwezigheid. Gotham Knights zal – in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden – hier vooralsnog geen verandering in brengen. Ontwikkelaar Warner Bros. Games Montreal redeneert (terecht) dat we de voorbije jaren al genoeg Batman op ons scherm hebben gezien en vindt dat het hoog tijd wordt om de rest van de Batfamilie in de schijnwerpers te zetten. Dit levert potentieel een coöpgame op die menig comic book fans zal doen kirren van plezier. En dat zonder ook maar één link met de immens populaire Arkham franchise. We blikken even vooruit…



Gotham Knights – Gotham Knights verspilt alvast geen tijd om spelers duidelijk te maken dat dit géén vervolg is op Batman: Arkham Knight. In dit universum is de vleermuisheld namelijk dood en begraven. Deze onfortuinlijke gebeurtenis heeft een heuse golf van criminaliteit op gang gebracht, waarin de inwoners van Gotham langzaam maar zeker lijken te verzuipen. Tijd voor Batmans handlangers om het hoofdpodium te bestijgen en de orde te herstellen. De volgende helden zullen de revue passeren: ex-Robin en voltijds vigilante Nightwing; ex-Robin en overtuigd antiheld Red Hood; Robin zelf (ook wel bekend als Tim Drake); en Batgirl. Samen slaan ze de handen in elkaar en duiken ze de open wereld in, klaar voor elk obstakel dat door criminelen op hun pad geplaatst wordt.

Deze actie-RPG kan je in je ééntje spelen, al is het waarschijnlijk leuker om voor coöp te kiezen. Samen met een vriend – twee is helaas het maximum aantal spelers – de ene booswicht na de andere richting hospitaalbed en gevangenis sturen, is immers nog altijd leuker dan alleen. De vier speelbare personages zullen elk hun eigen stijl etaleren en dus anders onder de duimen liggen, wat de speelduur van Gotham Knights hopelijk flink de hoogte in zal jagen. De slechterik van dienst is de Court of Owls, een sinistere bende die weinig goeds gepland heeft voor de toekomst en tevens nooit eerder in een Batmangame opdook. Voeg hier een uit de kluiten gewassen speeltuin aan toe in de vorm van het vijf districten tellende Gotham City en je begrijpt dat we best enthousiast zijn.



Voorlopige verwachting: Het is een dappere beslissing van Warner Bros. Games Montréal om alle banden met de Arkham franchise door te knippen. Hun game linken aan die immens populaire reeks was immers een begrijpelijke beslissing geweest en een bijna-garantie op succes. Zelfs zonder de Arkham-titel wordt Gotham Knights echter vrijwel zeker een winnaar aan de kassa. De personages in kwestie hebben tal van fans, die hongerig staan te wachten op een kans om met hun favoriete helden aan de slag te gaan. De gameplay zelf vertoont bovendien ook nog eens duidelijke sporen van het Arkham-DNA, wat weer het beste doet vermoeden. De Joker moet met andere woorden al een heel meedogenloos plan uitvoeren om Gotham Knights nog het verkeerde pad op te sturen.