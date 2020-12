De games van 2021: Chernobylite – In 1986 leidde een gebrekkige test in de kerncentrale van Oekraïne tot één van de grootste door mensen ontketende rampen die onze aardbol ooit geteisterd hebben. Tot op de dag van vandaag blijft het gebied rond het getroffen complex doordrongen van een dodelijke hoeveelheid radioactieve straling. Strikt verboden terrein dus, tenzij je over de juiste bescherming beschikt en/of je leven beu bent. Deze ‘Chernobyl Exclusion Zone’ spreekt logischerwijs enorm tot de verbeelding van schrijvers, filmregisseurs en spelontwikkelaars. Call of Duty gebruikte de zone als achtergrond voor wat nog steeds één van hun meest memorabele stealth missies moet zijn. Andere titels, met S.T.A.L.K.E.R. trots op kop, lieten je onverschrokken Chernobyl intrekken, waar allerlei onverklaarbare gruwelen je hongerig zaten op te wachten. De nieuwste telg in dit steeds langer wordende rijtje? Een kersverse survival titel die Chernobylite heet.



Chernobylite – The Farm 51 – de studio achter de game – wil gamers een zo authentiek mogelijke ervaring voorschotelen en laat hiervoor niets aan het toeval over. De ontwikkelaars trokken zelf naar de Exclusion Zone om inspiratie op te doen en er zo voor te zorgen dat ze hun in-game spelwereld op een overtuigende wijze kunnen weergeven. Jij kruipt in de huid van een jonge natuurkundige, die op die ene noodlottige dag in 1986 werkzaam was in Chernobyl. Als bij wonder wist je te ontkomen, al kan hetzelfde helaas niet gezegd worden van je vriendin. Dertig jaar later duikt de ramp nog steeds te pas en te onpas op in je dromen. Om je angsten te confronteren én te achterhalen wat er nu precies met je lief gebeurd is, besluit je terug te keren naar de zone van de waarheid. Met alle gevolgen van dien.

Wat volgt, is een angstaanjagende trektocht door Chernobyl, Pripyat en alle andere gebieden die door de radioactieve neerslag getroffen werden. Met een Geigerteller in de ene hand en een wapen in de andere trek je behoedzaam door een semi-open wereld, terwijl je wankele verbonden sluit met andere bewoners, die steevast een eigen agenda hebben. Wat het verdere verloop van het verhaal betreft, zoekt The Farm 51 duidelijk meer inspiratie bij S.T.A.L.K.E.R. dan bij het realistische HBO-drama dat enige tijd terug nog hoge ogen gooide op tv. Door radiatie aangetaste monsters zitten je op de hielen en mysterieuze apparaten lijken je bovennatuurlijke krachten te bezorgen – zoals het vermogen om in noodgevallen terug te teleporteren naar je uitvalsbasis. Voeg hier nog de mogelijkheid aan toe om met grondstoffen je eigen materiaal in elkaar te knutselen en je hebt alle ingrediënten voor een boeiende survival game.



Voorlopige verwachting: Chernobylite is momenteel reeds in early access beschikbaar op pc en de eerste reacties zijn voorzichtig positief. Afgaande op de trailer en het promopraatje van de ontwikkelaar durven ook wij enthousiast uit de hoek te komen. Op je eigen tempo een onheilspellende wereld verkennen die gebaseerd is op een bestaande plek? We zijn al voor minder naar de dichtstbijzijnde gameboer gehold. Of de game echt zijn stempel zal kunnen drukken op het genre, valt natuurlijk nog af te wachten. Radioactieve horror is met S.T.A.L.K.E.R. en de Metro-games immers al behoorlijk aanwezig in het moderne videogamelandschap. Als Chernobylite een unieke benadering weet te vinden, zien we dit echter wel goed komen. “50.000 people used to live here. Now it’s a ghost town,” zei kapitein MacMillan in 2007. Wel, dertien jaar later kunnen wij niet wachten om dat spookstadje te gaan verkennen.