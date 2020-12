De games van 2021: Elden Ring – Het is niet de eerste keer dat we over Elden Ring schrijven in deze context; ook vorig jaar verscheen er een artikel over de game die helaas niet uit mocht komen in 2020. We hielden onszelf misschien een beetje voor de gek. Een project waaraan George R. R. Martin de helpende hand biedt, kan toch nooit snel klaar zijn? We willen de hoop niet volledig laten varen, dus we houden onze vingers gekruisd dat het dit jaar anders zal zijn. Echter is er in heel 2020 geen nieuwe informatie verschenen en dus is dit een artikel wat – zelfs voor een FromSoftware fan als ikzelf – heel moeilijk te formuleren is.



Elden Ring – Nadat werd aangekondigd dat er geen Dark Souls meer zou verschijnen en het feit dat Sekiro die leegte niet kon vullen, was de nood hoog. Elden Ring liet een uitmuntende eerste indruk achter met de trailer die vrijwel direct de aandacht trok. Is dat André met zijn hamer? In plaats van wapens te smeden, leek het hier echter om de Elden Ring te gaan. Wat dit sierraadje precies voor een rol speelt in de game werd natuurlijk niet bekendgemaakt, maar wat we wel weten is dat iedereen baat heeft bij het lot van het juweeltje. Het is misschien enigszins vergelijkbaar met de mist uit Demon’s Souls, of de vloek uit Dark Souls II: langzaam aan maakt het je gek en er is geen ontsnappen aan de duisternis die je opwacht… of toch?

Als we Miyazaki mogen geloven is er in ieder geval genoeg om te ontdekken en uit te vinden in hun nieuwste game, ook al is niet direct alles duidelijk. Zo zijn we dat ook wel gewend van de studio, want ook in de Souls games ligt het verhaal en alles daaromheen niet voor het oprapen. Je moet zelfs als liefhebber diep in de lore en omschrijvingen van personages en loot duiken, wil je alles volledig begrijpen. Elden Ring wordt qua volume de grootste game genoemd die de studio ooit heeft gemaakt en de aankleding hiervan wordt grotendeels verzorgd door Martin. Hij neemt de creatie van het verhaal op zich, waarna Miyazaki’s team de overvloed aan verhalen over mythologische wezens en omgevingen leven mag in blazen. Van grote slagvelden, tot mazen van ruïnes en natuurlijk ook weer de kenmerkende baasgevechten, het lijkt een recept voor een onmiskenbaar meesterwerk te zijn.



Voorlopige verwachting: Maar wat weten we nu eigenlijk écht van Elden Ring? Juist, helemaal niets. En als je verwacht had dat je iets nieuws mocht verwachten in de bovenstaande alinea’s, vergeet het dan maar. Echter wil dat niet zeggen dat we niet nog steeds met smart wachten op Elden Ring, al is het bijna een meme geworden dat er steeds geen nieuwe informatie verschijnt over de game. Maar dit bewijst maar weer dat uit het oog niet uit het hart betekent. Wat weten we van Miyazaki? Alles wat deze man aanraakt verandert in goud. En nu dat hij samenwerkt met Martin, een man waarvan we weten dat hij liever zijn tijd neemt om kwaliteit te kunnen leveren in plaats van zielloze kwantiteit, moet het wel goed zitten met Elden Ring. De kans bestaat alleen wel dat we begin 2022 wéér eenzelfde artikel gaan schrijven, maar dan hopelijk met meer concrete informatie!