De games van 2021: Little Nightmares II – Het is alweer bijna vier jaar geleden dat de originele Little Nightmares op de markt verscheen. Een sterke aanwezigheid in een markt waarin de meeste genres enorm verzadigd zijn geraakt. Kort, maar krachtig maakte de game nogal een impact toentertijd. Een bijzondere game met een curieuze en donkere stijl, maar die ook op zich wel iets aandoenlijks had. Tijdens de Gamescom van 2019 werd een vervolg aangekondigd die ondertussen niet lang meer op zich laat wachten. Een nieuwe angstdroom wacht ons op…



Little Nightmares II – Ook in deze game zul je jezelf weer in veiligheid moeten brengen, maar ditmaal gaat het iets anders dan we gewend zijn. In tegenstelling tot het eerste deel, kun je nu wapens oppakken en gebruiken. Vanzelfsprekend zullen er genoeg patiënten en inwoners van de lugubere wereld je de weg proberen te versperren, maar je bent mogelijk niet meer volkomen hulpeloos. Nieuw hoofdpersonage Mono moet alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat Six’ gewaarwording niet uit deze wereld verdwijnt en moet met haar samenwerken om zo naar de signaaltoren te geraken. Hoewel de schrik er vast nog steeds wel in zal zitten, kijken we er enorm naar uit om ook eens wat tegengas te kunnen geven als die engerds ons weer eens achterna zitten.

Ongetwijfeld zal het ook zo z’n effecten gaan hebben op de puzzels. Niet alleen dat je mogelijk wat vaker (keuken)instrumenten nodig hebt om tot een oplossing te komen, maar ook dat je regelmatig Six bij je zal hebben. Wat haar rol precies is in dit alles, maar ook wat die van Mono mag zijn, blijft nog een beetje vaag. Dit alles moet bijdragen aan een goed opbouwend mysterie wat je in wezen te danken hebt aan de nachtmerrie. De vijanden worden steeds beangstigender, de sfeer steeds grimmiger en de nachtmerrie zet zich voort zoals alleen een kind dat kan bedenken. We verwachten dat Tarsier dit weer op een unieke manier kenbaar zal weten te maken, die ook ons volwassenen nog een lange tijd zal bijblijven.



Voorlopige verwachting: Als het aan ons ligt, was Little Nightmares een ervaring die we zeker eens over willen doen. Een impactvolle vertelling van een type sprookje dat meerdere interpretaties kan hebben afhankelijk van wie er naar luistert. En dat is wat we wederom verwachten van Little Nightmares II, maar ditmaal zonder dat we er moederziel alleen voor staan. Het feit dat we een helpende hand hebben aan Six, maakt wellicht de sfeer wat minder eng, maar het lijkt ons daardoor gelukkig niet minder “leuk”. Begin februari zullen we het kunnen ervaren wanneer Little Nightmares II verschijnt.