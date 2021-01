De games van 2021: Rainbow Six Quarantine – Rainbow Six Siege blijft zijn populariteit behouden en het is dan ook niet gek dat we inmiddels een patch hebben gekregen voor de PS5. Iedereen die de overstap naar de nieuwe console van Sony heeft gemaakt, kan dus aan de slag met een geoptimaliseerde versie en natuurlijk blijven de seizoenen als een vast recept terugkomen. De fans kunnen naast Siege nog meer Rainbow Six content verwachten, want Rainbow Six Quarantine moet ook nog steeds uitkomen. We kijken nogmaals even naar deze game, omdat Ubisoft ons er steeds aan doet herinneren dat de game nog in de maak is.

Rainbow Six Quarantine – Nog altijd is er zeer weinig bekend over deze game. Het voornaamste is natuurlijk dat het gebaseerd is op het Siege event genaamd ‘Outbreak’, waarin je met drie spelers zombie-achtige monsters moest neerknallen en korte opdrachten moest voltooien. Rainbow Six: Quarantine zal dan ook na de lange afwezigheid van een singleplayer in de franchise, een Rainbow Six worden met een fatsoenlijke campagne. Wel lijkt het erop dat je de game in coöp zal kunnen spelen met drie andere spelers. Het samenwerkingsverband van het Six team zal dus een kern vormen in deze game, al dan niet optioneel.

Maar laten we hier wel eerlijk in zijn, dit wordt een zeer vreemde eend in de bijt binnen de Rainbow Six franchise. Dit zal de eerste keer zijn dat er een spin-off uitkomt die je fictionele wezens voorlegt als je grootste vijand, wat natuurlijk compleet anders is dan de traditionele terroristen die een gijzeling hier en daar organiseren. In lijn met wat we gespeeld hebben in het Outbreak event, is dat het hordes zombies tegengehouden zal worden, waarbij je een pandemie een halt zal moeten toeroepen. Hierbij helpen kogels overduidelijk meer dan mondkapjes. Het verhaal zal ook meer aandacht geven aan een select aantal Operators, waardoor het universum van Siege nog meer ziel krijgt.

Voorlopige verwachting: Het is hoog tijd dat Ubisoft wat over de game vrijgeeft, want het is al lang stil. We hebben vertrouwen in het team, maar het is wel écht heel erg lang stil rondom deze titel, we hebben er immers afgelopen jaar nauwelijks iets van vernomen. Er valt voor nu ook niet echt een verwachting bij de game te plaatsen, totdat er gameplay getoond wordt. Dat gezegd hebbende is deze game in lijn met wat we kennen van het Outbreak event, wat Quarantine een zeer interessant concept maakt om in de gaten te houden. De game moet in 2021 verschijnen en we gaan er vanuit dat de titel niet nog een keer wordt uitgesteld, zoals meermaals met Skull & Bones bijvoorbeeld is gebeurd.