De games van 2021: Outriders – People Can Fly heeft vroeger meegewerkt aan Gears of War voor de Xbox 360 en we kennen deze ontwikkelaar natuurlijk ook van Bulletstorm, een absurde shooter met een hoop geweld, maar tegelijk ook een humoristische ondertoon. Outriders is het nieuwe project van de studio, met Square Enix als de uitgever. De game is een stuk serieuzer qua stijl dan Bulletstorm en heeft ook een volledig andere insteek dan de first-person shooter uit 2011. Daarnaast vertoont het wat lichte overeenkomsten met Gears of War, maar dan wel in een compleet eigen jasje, dat deze game vormt.

Outriders – In Outriders is de mensheid geïnteresseerd in het koloniseren van een nieuwe planeet. Dit ronde ding, Enoch genaamd, kan potentieel een nieuw leefgebied zijn voor de mensheid, maar niets blijkt minder waar: Enoch bruist van het leven, maar het koloniseren verloopt niet zo voorspoedig als gehoopt. Verschillende partijen krijgen het met elkaar aan de stok en tot overmaat van ramp wordt er een mysterieus signaal afgegeven. Het is aan de Outriders om dit te onderzoeken. Tijdens dit proces is er een rare storm op komen zetten en die heeft ervoor gezorgd dat veel van het leven op Enoch besmet is geraakt met een virus. Dit zorgt voor nog meer problemen en vormt de aanleiding om te gaan knallen.

Want dit staat centraal in deze third-person shooter. Je kunt een eigen Outrider aanmaken en dan is het zaak om erachter te komen wat er precies aan de hand is door het verhaal te volgen, alsook het vervullen van diverse soorten sidequests. In essentie is Outriders een looter shooter en hierin krijg je ook de keuze om een bepaalde klasse te kiezen om zo het schietplezier aangenaam te maken. Zo komt er ook een skilltree bij kijken om je build geheel naar eigen smaak in te richten en dit zul je gaandeweg steeds verder ontwikkelen. Dit kan allemaal alleen, maar het is leuker om de game in coöp te spelen, waar het eigenlijk ook voor gemaakt is.

Voorlopige verwachting: Outriders doet eigenlijk niks wat je niet van een looter shooter zou verwachten. De stijl is niet bijster bijzonder en ook de gameplay lijkt niet echt te vernieuwen, maar dat is ook niet altijd per se een noodzaak. We houden namelijk een slag om de arm, omdat de setting nog weleens kan gaan verrassen, hoewel het de originaliteitsprijs hoogstwaarschijnlijk niet zal winnen. In onze previewsessie zijn we desalniettemin erg lovend over de gameplay, omdat dit goed in elkaar zit en dus voor plezier zorgt. De vraag is wel een beetje hoe lang deze game zal weten te boeien, want de hoeveelheid looter shooters neemt alsmaar toe. We hebben echter vertrouwen in People Can Fly, want talent en ervaring heeft de studio bewezen in huis.