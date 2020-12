De games van 2021: Gran Turismo 7 – Groot nieuws op 11 juni 2020: de nieuwe Gran Turismo werd aangekondigd en zal verschijnen voor de PlayStation 5 in het jaar 2021. Gran Turismo 7 zal, ironisch genoeg, het achtste deel worden in de Gran Turismo hoofdreeks. Het is na de release van Gran Turismo Sport qua nieuwe delen ook stil in de franchise en gezien die game uit 2017 stamt, is het zo langzamerhand wel tijd voor een vervolg. Daarnaast is de ontwikkelaar nogal voor het pushen van hardware, dus dat schept hoge verwachtingen voor deze nieuwe racer.



Gran Turismo 7 – Kazunori Yamauchi, de CEO van Polyphony Digital, laat ons in de laatste trailer weten dat de fans van een uitgebreide singleplayer carrièremodus zeker iets hebben om naar uit te kijken. Ook andere bekende onderdelen werden getoond, zoals de terugkeer van traditionele circuits en voertuigen, speciale evenementen, kampioenschappen, de rijschool, een winkel waar je je wagen kan tunen en een tweedehands autodealer. De nieuwe game zal gebruikmaken van de nieuwe DualSense-technologie en ook ray tracing zou aanwezig zijn om de game er nog beter uit te laten zien. Met de toegenomen verwerkingskracht van de PlayStation 5 zal de game voorzien zijn van kortere laadtijden en zou de game draaien op 4K-resolutie aan 60 frames per seconde.

Ontwikkelaar Polyphony Digital en uitgever Sony Interactive Entertainment hebben echter nog geen exacte releasedatum van de game vrijgegeven en de verwachting is dat hij ergens halverwege 2021 zal uitkomen. We weten van Polyphony Digital echter dat uitstellen wel eens tot hun repertoire behoort. Ook nu de trailer een kleine aanpassing kende, die weinig goeds doet voorspellen over een release aan het begin van het jaar, vrezen heel wat fans dat ze langer moeten wachten dan gedacht. Releasedatum terzijde, kijken we wel echt uit naar deze racer. De eerste beelden van Gran Turismo 7 zien er allesbehalve verkeerd uit, want we krijgen verschillende zeer gedetailleerde wagens te zien die ter onze beschikking komen te staan. Niet alleen de carrosserie van de getoonde wagens schijnt, maar ook het interieur ziet er op de eerste beelden zeer mooi en gedetailleerd uit.



Voorlopige verwachting: Zoals eerder aangegeven valt er wel wat te verwachten van de nieuwe Gran Turismo. Als we kijken naar hoe huidige racegames zoals DiRT 5 en WRC 9 aanvoelen op de PS5, kunnen we eigenlijk nu al niet meer wachten op de volgende racegame die gebruik zal maken van de nieuwe DualSense-controller, zeker omdat Gran Turismo veelal voor meer diversiteit in races staat. Grafisch zal de game waarschijnlijk een stap vooruit maken door onder andere de toevoeging van de ray tracing technologie, wat het nog mooier maakt. En mocht je, zoals wij, erg uitkijken naar deze titel en al het nieuws over Gran Turismo 7 willen meepikken, dan zit je hier aan het juiste adres.