De games van 2021: Sherlock Holmes: Chapter One – Als fan van de eerdere Sherlock Holmes games sprong ik een gat in de lucht toen ik hoorde dat er een nieuwe game aan zit te komen. De vorige game – Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – kwam uit in 2016, wat dus alweer enige tijd geleden is. De game wordt ontwikkeld en uitgegeven door Frogwares, die voor het eerst de gehele game in eigen handen neemt. Tijd dus om het iconische hoedje van onder het stof te halen en onze beste detective skills nog eens te gebruiken!



Sherlock Holmes: Chapter One – De game zal komend jaar zijn intrede doen op verschillende platformen, waaronder dus ook de PlayStation 4 en PlayStation 5. Verder weten we dat we terug in de tijd gaan naar het eerste mysterie dat Sherlock Holmes heeft moeten oplossen. Op 21-jarige leeftijd keert Sherlock Holmes, samen met zijn toenmalige beste vriend – niet John Watson – terug naar het Mediterraanse eiland waar zijn moeder overleden is en begraven ligt. Het verhaal, dat zich afspeelt in de 19de eeuw, is dus gevestigd op een prachtig eiland dat lijkt op een paradijs, maar kennelijk toch wel wat mysteries te verbergen heeft. Op het eiland heerst een corrupt politiek systeem, waardoor criminele feiten welig tieren en er van ordehandhaving weinig sprake is.

De inheemse bevolking heeft het ook niet zo op buitenstaanders en dit alles maakt het oplossen van de mysteries nog net dat tikkeltje moeilijker. Frogwares laat meermaals weten dat het onze hand niet zal vasthouden tijdens het spelen en dat we dus zelf de aanwijzingen en bewijzen zullen moeten aanbrengen, indien we de verschillende zaken willen oplossen. Om alle zaken op te lossen zal de gemiddelde gamer zo’n 15 uur moeten uittrekken, maar de spelers die alles willen uitdokteren zullen eerder 30 à 40 uur bezig zijn. De game zal bestaan uit vijf grote zaken, plus nog eens meer dan 30 zijmissies die variëren qua grootte en complexiteit. Bij al deze missies dienen er ook heel wat verschillende morele keuzes gemaakt te worden.



Voorlopige verwachting: Zoals we in de inleiding al aangeven, zijn we wel fan van de Sherlock Holmes games en ook nu ziet de game er veelbelovend uit. De 19de-eeuwse Mediterraanse setting spreekt aan en ook het idyllische paradijs lijkt ons het verkennen waard. Dat Frogwares ons handje niet gaat vasthouden, kunnen we alleen maar toejuichen en de grote hoeveelheid inhoud doet ons enorm uitkijken naar Sherlock Holmes: Chapter One. Een voorlopige releasedatum is er nog niet, maar mochten we meer weten, dan lees je het hier.