De games van 2021: Hogwarts Legacy – Velen onder ons zullen vast overspoeld worden met nostalgische gevoelens wanneer de woorden ‘Harry Potter’ uitgesproken worden. Deze magische franchise heeft overduidelijk zijn stempel gedrukt op de entertainmentwereld en het ziet er bovendien naar uit dat dit nog even zal blijven duren. Fans kunnen zich tegoed doen aan onder andere boeken, films, toneelstukken én uiteraard ook games die zich afspelen in de zogenaamde “Wizarding World”. In 2021 staat dan ook een gloednieuwe game op de planning, waar “potterheads” erg enthousiast over kunnen worden: “Hogwarts Legacy”. Hoog tijd om te beginnen aan ons eigen avontuur als student in Zweinstein.



Hogwarts Legacy – De geruchten over het bestaan van een Harry Potter RPG deden al geruime tijd de ronde en het was dan ook een opluchting toen in september uiteindelijk Hogwarts Legacy werd aangekondigd. De details rond deze game zijn momenteel nog wat schaars, maar hier is wat we al weten en waarom we enthousiast mogen worden. Ten eerste is dat omdat Hogwarts Legacy zich onderscheidt van de Harry Potter-franchise door simpelweg Harry en zijn vrienden niet te gebruiken. Hogwarts Legacy is een totaal nieuw verhaal in de Wizarding World, dat zich afspeelt voor de gebeurtenissen in de Potter-saga. Een mix dus van nieuwe elementen in een vertrouwd decor.

Over de gameplay weten we ook nog niet zo bijster veel, maar aangezien het schoolleven op Zweinstein centraal staat, kunnen we ons wel al wat beginnen voor te stellen. Lessen volgen bij bekende professors, nieuwe spreuken leren, eventueel een potje Zwerkbal tussendoor en ga zo maar verder. De eerste trailer die we te zien kregen, beloofde ons echter ook een duister mysterie dat zich afspeelt in de gevaarlijke wereld buiten de muren van Zweinstein. Het klinkt misschien als een wat doorsnee Harry Potter verhaal, maar dat is waarschijnlijk voor velen geen probleem. Alles ziet er bovendien prachtig uit en de grafische kracht van de PS5 zal deze game ongetwijfeld doen stralen. Nog geen PS5 weten te bemachtigen? Geen zorgen, want Hogwarts Legacy zal ook een PS4-versie krijgen.



Voorlopige verwachting: Alhoewel we eigenlijk nog niet zo veel weten over Hogwarts Legacy, zijn we toch erg enthousiast. Nostalgie zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen, maar we kijken er nu eenmaal naar uit om een eigen tovenaarscarrière te doorlopen op ’s werelds bekendste magische school. Schrijfster J.K. Rowling is overigens niet betrokken bij de productie van deze game, maar heeft wel haar zegen gegeven aan ‘Portkey Games’, een onderdeel van Warner Bros. Games dat zich zal bezighouden met alle toekomstige games in de Wizarding World. Als Hogwarts Legacy goed presteert, kunnen we in de toekomst misschien zelfs een heuse franchise verwachten. We proberen echter niet te hard van stapel te lopen en wachten eerst op de release van Hogwarts Legacy, die in de loop van 2021 gepland staat.