De games van 2021: Far Cry 6 – In een jaar vol onzekerheden, is er gelukkig nog Ubisoft. De Franse studio schotelde ons het voorbije jaar een hoop nieuwe delen in hun grootste franchises voor en gaf ons eigenlijk exact wat we van de studio hadden verwacht. Ook in 2021 zal Ubisoft hun grote namen niet vergeten, want één van hun meest succesvolle franchises staat te popelen om terug te keren. Wij stellen u voor: Far Cry 6, de nieuwste aflevering in de langlopende open-world shooter van Ubisoft. In tegenstelling tot wat de titel zou doen vermoeden, heeft de franchise intussen al veel meer dan zes games op de teller staan, maar wiskunde is nu eenmaal overbodig. Gespuis afknallen op een tropisch eiland, dat is wat echt telt!



Far Cry 6 – De game neemt ons mee naar het tropische eiland Yara, een fictief eiland dat zich ergens in de Caribbean zou moeten bevinden. We maken hier kennis met Antón “El Presidente” Castillo, een dictator die te maken krijgt met een gewelddadige revolutie. Acteur Giancarlo Esposito, bekend van onder meer “Breaking Bad”, neemt deze rol op zich en weet alleszins een erg mysterieus en gevaarlijk aura uit te stralen. El Presidente is niet alleen de leider van het eiland, maar ook vader van een zoon genaamd “Diego”. Diego zelf is nog heel onzeker over zijn toekomst op het eiland en dus probeert zijn vader er alles aan te doen om hem in zijn voetsporen te doen treden. Momenteel circuleren zelfs heel wat theorieën dat Diego eigenlijk Vaas uit “Far Cry 3” zou zijn, maar niets is officieel bewezen. Sterker nog, Ubisoft ontkent dat.

Als speler neem je de rol op van Dani Rojas, een rebel die, je raadt het al, het regime van El Presidente wil ondermijnen. In ware Far Cry-stijl moet je dus kampen overnemen en delen van het eiland terugveroveren om uiteindelijk Yara in zijn vroegere glorie te herstellen. Verwacht hierbij de inmiddels bekende FPS-gunplay uit de eerdere delen, maar omdat er toch wat vernieuwing moet zijn, implementeerde Ubisoft ditmaal ook cut-scènes in de derde persoon. We hebben echter nog niet echt concrete gameplay gezien, dus Ubisoft kan misschien nog wel een hoop vernieuwingen uit hun hoed toveren.



Voorlopige verwachting: De Far Cry-franchise heeft zich door de jaren heen al meermaals positief bewezen, dus hopelijk is ook Far Cry 6 een geslaagde editie. De setting en personages lijken alleszins de succesformule van de franchise mooi te volgen, dus we durven optimistisch te zijn dat deze titel ons wel zal bekoren. Tegelijk duikt er natuurlijk ook wat twijfel op bij de zoveelste open-wereld titel van Ubisoft. Er begint toch wat sleet te komen op de typische Ubisoft-formule en alles wat we momenteel al weten over Far Cry 6, wijst niet zozeer op veel vernieuwingen. We hopen echter dat we snel meer te zien krijgen van de game en dat Ubisoft ons helemaal van onze sokken zal blazen!