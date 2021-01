De games van 2021: NieR Replicant ver1.22474487139 – 2017 was een belangrijk jaar in de Drakengard-franchise. Ironisch genoeg verscheen toen geen nieuwe Drakengard-game, maar wel het briljante NieR: Automata. Deze titel, een spin-off van de Drakengard games, zorgde namelijk voor een enorme groei in populariteit van de franchise en zette het vreemde universum van maker Yoko Taro op de kaart. Automata was echter op zijn beurt een sequel op NieR, een culttitel uit 2010. De gehele franchise scoorde telkens sterk met zijn verhalen, maar had een grote zwakte: gebrekkige gameplay. Automata veranderde dat en wist als eerste game in de franchise vloeiende gameplay voor te schotelen, met dank aan ontwikkelaar PlatinumGames. Tijd dus om dat te herhalen en de oorspronkelijke NieR opnieuw het podium te laten betreden. Wij stellen u voor: Nier Replicant ver.1.22474487139… oftewel: de remake met de vreemdste titel ooit.



NieR Replicant ver1.22474487139… – Als je nog nooit van de Drakengard- of Nier-franchise gehoord zou hebben, vraag je je vast wel af wat die games je precies te bieden hebben en waarom je enthousiast zou moeten zijn voor deze remake. Als je de games van op een afstandje bekijkt, lijken ze namelijk op standaard Japanse hack-and-slash RPG’s. Dat zijn ze ook wel een beetje, maar wat NieR zo speciaal maakt, is de perfecte mix tussen een erg melancholische atmosfeer, betoverende muziek en een verhaal dat enkel het gestoorde genie Yoko Taro kan bedenken. Metaforen worden hierbij gretig in het rond gestrooid en filosofische achtergronden zijn nooit ver weg. Als je graag wat meer inhoud in je games wil, dan zit je hier dus op de juiste plek.

NieR Replicant ver.1.22474487139… is dus een remake van de eerste NieR-game, alhoewel de makers het omschrijven als een “versie-upgrade”. Dit betekent vooral dat een hele hoop zaken onder handen worden genomen. Voor een lijst met de grootste veranderingen kan je hier terecht, maar onthoud dat ontwikkelaar Toylogic het gebrekkige combatsysteem uit het origineel wil aanpakken, met Automata als voorbeeld. Ook het verhaal zal wat veranderingen kennen, ook al is nog niet helemaal duidelijk hoe dat zal werken. We weten echter wel al dat we een nieuw personage mogen verwachten. Deze remake is bovendien gebaseerd op NieR: Replicant, wat de Japanse versie van NieR is. Voorheen konden Westerse gamers enkel toegang krijgen tot NieR: Gestalt, wat deze remake voor ons ook wat specialer maakt.



Voorlopige verwachting: Fans van de NieR-franchise hopen al lang op een remake van de originele NieR-game en het feit dat die er in 2021 eindelijk zal komen, is uiteraard fantastisch nieuws. Yoko Taro zelf is opnieuw van de partij, componist Keiichi Okabe staat opnieuw klaar om ons te ontroeren en er wordt samengewerkt met leden van PlatinumGames. Dit om zo van NieR Replicant ver.1.22474487139… een geslaagde “opvolger” van NieR: Automata te maken. De franchise lijkt eindelijk zijn vleugels te hebben gevonden en wij kunnen alvast niet wachten vooraleer we opnieuw in de wereld van NieR mogen duiken. NieR Replicant ver.1.22474487139… verschijnt op 23 april 2021.