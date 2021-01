De games van 2021: Riders Republic – Ubisoft leunt qua releases al jaren hoofdzakelijk op grote series zoals Assassin’s Creed, Watch Dogs, Far Cry en Ghost Recon. Zo nu en dan maakt de Franse uitgever ook eens een uitstapje met een nieuwe en andere soort game. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Steep en het recent verschenen Immortals: Fenyx Rising. In 2021 kunnen we opnieuw zo’n uitstapje verwachten, deze keer in de vorm van Riders Republic. Ubisoft omschrijft deze game als een “massively multiplayer sportsgame” en dat is dan ook precies de essentie van deze titel. Samen met tientallen andere gamers neem je het op in verschillende disciplines, waarbij één ding centraal staat: snelheid!



Riders Republic – In Riders Republic race je er in een sociale multiplayer omgeving op los in vier disciplines: fietsen, snowboarden, skiën en vliegen met wingsuits. Naast dat je de wereld op je gemak kunt verkennen met deze verschillende activiteiten, zijn er diverse modi te spelen. Denk hierbij aan competitieve PvP races en challenges, maar ook aan multiplayerwedstrijden voor teams. Wil je pas echt massaal de strijd aangaan, dan zijn er de massastart races, waarin meer dan 50 spelers het tegelijkertijd tegen elkaar opnemen op de next-gen consoles. Op de PS4 en Xbox One ondersteunt de game multiplayer voor 20 spelers. Verder is er een carrièremodus waarin je met je eigen rijder naam kan maken, sponsoren kunt aantrekken en de leaderboards moet zien te domineren.

Dit alles doe je in een open wereld die eigenlijk één groot sociaal speelterrein is. Riders Republic speelt zich af in een grote map waarin bekende nationale parken uit de Verenigde Staten zijn verwerkt, waaronder Bryce Canyon en Yosemite Valley. De combinatie van locaties zorgt voor een diverse wereld. Van besneeuwde bergen tot grote kloven… er is van alles te vinden, zo bleek wel uit de beelden die Ubisoft toonde. Er is tevens een sociale hub, waar je kennis kunt maken met andere spelers. Verder zit de open wereld ook vol met verzamelvoorwerpen, dus het loont om lekker op pad te gaan en de map eens goed te verkennen. Of je dat nou op een snowboard doet of op twee wielen, maakt niet uit.



Voorlopige verwachting: Het concept van Riders Republic heeft het zeker in zich om uit te groeien tot een zeer vermakelijke game waarin je heerlijk kunt racen met en tegen je vrienden. Afgaande op de eerste beelden lijken de omgevingen lekker divers te zijn en de verschillende disciplines waaraan je kunt deelnemen moeten ook voor afwisselende gameplay zorgen. Als Ubisoft ervoor weet te zorgen dat er genoeg te doen is om voor lange tijd vermaakt te worden in deze grote online race-arena, dan moet het wel goedkomen. Vooralsnog staat Riders Republic gepland voor een release in februari en aangezien dat niet eens zo ver meer van ons verwijderd is, hopen we snel meer van de game te zien. Wij hebben namelijk wel zin om te racen!