De games van 2021: Returnal – Toen de PlayStation 4 in 2013 uitkwam, was Resogun één van de launchgames. Deze side-scrolling shoot ‘em up werd ontwikkeld door de relatief kleine studio Housemarque uit Finland. De ontwikkelaar was er met de PS4 dus vroeg bij om iets van zich te laten horen en ook de eerste PlayStation 5-game van Housemarque laat niet lang op zich wachten na de release van Sony’s nieuwe console. Returnal komt in maart 2021 uit en met deze game doen de Finnen iets anders dan wat we de laatste jaren van ze gewend zijn. Geen side-scrolling gameplay en ook geen twin-stick shooteractie; nee, Returnal is een roguelike third-person shooter die zich afspeelt op een alsmaar veranderende planeet.



Returnal – Returnal vertelt het verhaal van Selene, een ruimtevaarder die zich door een noodlanding op een onbekende planeet bevindt. Op het oog lijkt de planeet verlaten en treft Selene er vooral de resten van een oude beschaving aan, maar niets is minder waar. Het gevaar ligt namelijk overal op de loer. In haar eentje moet Selene overleven op de planeet en uiteindelijk ook zien te ontsnappen. Returnal is een third-person shooter en Selene beschikt over verschillende high-tech wapens en vaardigheden om de strijd aan te kunnen gaan. Belangrijk is ook dat je op onderzoek gaat en de planeet uitvoerig verkent, want er is waardevolle loot te vinden waarmee Selene haar uitrusting kan aanvullen.

Wat Returnal een unieke shooter maakt, zijn de roguelike elementen die de game kent. Selene zit namelijk vast in een soort timeloop. Iedere keer dat je het loodje legt, begint haar avontuur weer helemaal opnieuw. Dat is niet het enige, want ook de procedurele wereld verandert telkens. Wanneer je opnieuw begint, ziet de mysterieuze planeet er dus anders uit, kom je nieuwe gevaren tegen en zijn er andere items te vinden. Het is dus zaak om goed om je heen te kijken en manieren te vinden om je gear en vaardigheden te upgraden. Zo ben je bij eventuele nieuwe pogingen nog beter voorbereid. Housemarque probeert zo een ervaring te bieden die gericht is op variatie en herspeelbaarheid.



Voorlopige verwachting: Het concept van Returnal klinkt ons erg interessant in de oren. Het telkens opnieuw moeten beginnen wanneer Selene het onderspit delft en de steeds veranderende planeet geven een leuke roguelike-twist en zorgen ervoor dat het geen generieke third-person shooter wordt. Housemarque heeft verder aangegeven dat Returnal volop gebruik zal maken van de unieke features van de PlayStation 5, zoals ondersteuning van de adaptieve triggers en haptische feedback van de DualSense controller en de 3D audio. De game heeft het zo zeker in zich om een unieke PS5-exclusive te worden. De vorige games van Housemarque waren erg vermakelijk en Returnal belooft die trend door te zetten.