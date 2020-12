De games van 2021: Horizon: Forbidden West – Guerrilla Games stond jarenlang bekend als de ontwikkelaar van de Killzone-franchise, maar in 2017 gooide de Nederlandse studio het over een andere boeg met Horizon: Zero Dawn. Met deze actie-RPG wist Guerrilla Games de harten van veel gamers te veroveren en de game groeide uit tot één van de hoogtepunten van de afgelopen generatie. Het was daarom misschien geen hele grote verrassing dat Sony afgelopen zomer een vervolg aankondigde, maar dat maakte het enthousiasme niet minder. Horizon: Forbidden West staat gepland voor 2021 en laat ons opnieuw op pad gaan met Aloy.



Horizon: Forbidden West – In Horizon: Zero Dawn maakten we kennis met Aloy, een jonge vrouw die jager is in een post-apocalyptische wereld uit de 31ste eeuw. Die wereld ziet er heel anders uit dan wat we nu gewend zijn. Mensen hebben zich enigszins teruggetrokken en leven in kleine stammen, terwijl grote mechanische wezens de wereld hebben overgenomen. In Horizon: Zero Dawn ging Aloy op een missie om haar verleden te achterhalen, nadat ze werd verstoten door de Nora-stam. In Horizon: Forbidden West kruipen we opnieuw in de huid van Aloy en deze keer trekt ze naar het westen van de Verenigde Staten. In de Forbidden West, zoals dit gebied wordt genoemd, moet Aloy de herkomst van een mysterieuze plaag zien te achterhalen en dit is niet zonder gevaar.

De nieuwe open wereld van Horizon: Forbidden West, die groter is dan die van Horizon: Zero Dawn, wordt namelijk niet enkel geteisterd door deze plaag, maar ook door hevige stormen en natuurlijk de mechanische wezens. In dit vervolg zal je nog grotere wezens tegenkomen, dus bereid je voor op intense gevechten. Tijdens je avontuur doe je veel diverse gebieden aan. Nieuw hierbij is de mogelijkheid om ook onderwater omgevingen te verkennen. In de kern blijft Horizon: Forbidden West de actie-RPG die we kennen. Dit betekent dat Aloy over verschillende wapens beschikt en onderdelen van de uitgeschakelde machines moet looten om te kunnen overleven. Tel daar wapenmodificaties en vrij te spelen skills bij op en je kunt de game spelen zoals je wilt.



Voorlopige verwachting: Eerlijk is eerlijk, sinds de onthulling van Horizon: Forbidden West hebben we weinig meer over de game gehoord en dus zijn er logischerwijs nog vragen over wat Guerrilla Games precies in petto heeft. Toch kan het gezien de reputatie van de ontwikkelaar en de kwaliteit van het eerste deel eigenlijk niet anders dan dat er ons weer een mooie game te wachten staat. Hoewel Horizon: Forbidden West ook voor de PlayStation 4 uit gaat komen, verwachten we vooral dat de game één van Sony’s paradepaardjes voor de PlayStation 5 wordt. De grote open wereld met diverse omgevingen vol mechanische beesten leent zich natuurlijk perfect als demonstratie van de echte kracht van de PlayStation 5 en alleen daarom kijken we al uit naar Aloy’s nieuwe avontuur.