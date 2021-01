De games van 2021: Hitman III – In maart 2016 startte er een nieuw verhaal van Agent 47, genaamd: World of Assassination. Het eerste hoofdstuk in het nieuwe Hitman-avontuur werd in episodes uitgebracht, maar daar werd van afgestapt met het tweede hoofdstuk. Op 20 januari 2021 zal Hitman III verschijnen en in dit deel verandert er weer iets ten opzichte van het vorige hoofdstuk. Het slotstuk van The World of Assassination komt niet alleen voor de PlayStation 4 en Xbox One uit, maar ook voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Zo maakt de franchise direct zijn intrede op de nieuwe generatie consoles.



Hitman III – Agent 47 vervolgt zijn avontuur in Hitman III en trekt weer heel de wereld over om verschillende doelwitten uit te schakelen. De game zal niet veel verschillen van de vorige twee delen, maar de ontwikkelaar belooft dat je nu meer vrijheid hebt dan ooit tevoren en meer manieren krijgt om je missies te voltooien. Ditmaal reis je onder andere af naar China om de stad Chongqing te bezoeken en je zult het Engelse plaatsje Dartmoor aan doen. Zoals je gewend bent van de vorige delen, mag je zelf bepalen hoe je je doelwitten ombrengt, variërend van een simpel schot met je geweer tot het gebruik (of is het misbruik?) maken van voorwerpen in je omgeving.

Nu is het al tof om doelwitten op verschillende manieren om te kunnen brengen, maar Hitman III biedt op de PlayStation-consoles een unieke feature die dit nog vetter moet maken. Ben je in het bezit van PlayStation VR, dan kan je de complete campagne van Hitman III in virtual reality spelen. Zo kijk je daadwerkelijk door de ogen van Agent 47. Heb je de vorige delen ook aangeschaft, dan kan je ook deze missies in VR beleven. Heb je niet de virtual reality-headset van Sony in je bezit, dan kan je nog steeds de missies van de vorige twee delen spelen. Zo kan je dus de volledige World of Assassination trilogie in zijn geheel beleven



Voorlopige verwachting: De Hitman-reeks heeft nog nooit echt teleurgesteld en het ziet er niet naar uit dat deze trend wordt verbroken met Hitman III. De game lijkt niet heel veel af te wijken van de vorige twee delen, maar dit waren zeer solide titels. Je kan dan ook hetzelfde verwachten van dit derde deel. Er zal ook een PlayStation 5-versie van Hitman III uitkomen en dat betekent dat het spel er op deze console mooier uit zal zien en beter zal draaien. De DualSense zal hoogstwaarschijnlijk voor de grootste verandering zorgen. IO Interactive belooft dat elk geweer anders aan zal voelen, wat het realisme ten goede komt. Je zal je dan meer dan ooit tevoren een echte huurmoordenaar voelen, vooral als je in VR gaat spelen.