De games van 2021: Tales of Arise – In juni 2019 werd er een nieuw deel in de Tales-serie van Bandai Namco aangekondigd: Tales of Arise. Deze game zou het jaar daarop uitkomen en zo meteen het 25-jarig bestaan van de reeks vieren. Langzaam maar zeker werden er meer nieuwe beelden getoond om het spel onder de aandacht te brengen. In 2020 liet Tales of Arise maar één keer van zich horen en niet op een positieve manier. Het nieuwste deel in de langlopende reeks werd uitgesteld naar 2021. Het jubileum van de Tales of-serie is hiermee uitgesteld, maar nu wordt wel verwacht dat wanneer deze titel uitkomt, je één van de beste delen ooit te spelen krijgt.



Tales of Arise – In het nieuwste deel in de Tales of-serie staan twee personages centraal: Alphen en Shionne. Zij zijn onder verschillende omstandigheden grootgebracht. De een komt van de planeet Rena en de ander van de planeet Dahna. Het eerstgenoemde hemellichaam gebruikt het andere als voetveeg, waarbij de populatie wordt misbruikt en hulpbronnen volledig worden leeggetrokken. Alphen en Shionne hebben dan wel een totaal andere achtergrond, beiden willen de toekomst veranderen. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan en zij zullen veel tegenstand treffen om hun doel te verwezenlijken.

Bandai Namco wil er alles aan doen om met Tales of Arise een nieuwe weg in te slaan. De sfeer van de reeks zal worden behouden, maar er gaat heel veel op de schop of veranderen. De meest in het oog springende aanpassing is het vechtsysteem. Dit zal meer dynamisch zijn, maar toch vertrouwd aanvoelen. Qua graphics zal er ook een grote sprong voorwaarts worden gemaakt. Het spel wordt gemaakt met Unreal Engine 4, waardoor Arise op visueel vlak de mooiste Tales of-game ooit zal worden. Om er voor te zorgen dat deze ook mooi zijn geanimeerd, is het team van Ufotable aangetrokken, een bekende Japanse animatiestudio die kwaliteit zeer hoog in hun vaandel hebben staan.



Voorlopige verwachting: Het is jammer dat het coronavirus wederom roet in het eten heeft gegooid en dat we langer moeten wachten op Tales of Arise, maar Bandai Namco heeft hele hoge verwachtingen van de game. De ontwikkelaar/uitgever wil met deze titel een nieuwe standaard zetten voor de serie en geen halfbakken product op de markt brengen. Dat er zoveel op de schop gaat en/of wordt veranderd, laat zien dat de ontwikkelaar grote plannen heeft voor de franchise en dat ze niet op safe spelen. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat Tales of Arise aan deze verwachtingen zal voldoen.