De games van 2021: Destruction AllStars – PlayStation Plus is een leuke service, die je elke maand een aantal games geeft die je kan spelen. Er zijn een handjevol titels geweest die mede door PS Plus gigantische successen hebben gekend. Twee goede voorbeelden hiervan zijn Rocket League en Fall Guys. Deze games moeten het hebben van hun online modi. Doordat veel gamers deze titels direct bij launch konden spelen door de service van Sony, kregen deze snel bekendheid, wat natuurlijk helpt om nog meer exemplaren weg te zetten. Destruction AllStars is een game die het ook van zijn online multiplayer moet hebben en deze game wordt in februari via PS Plus aangeboden. Dit lijkt een goed voorteken te zijn.



Destruction AllStars – De naam van de game schept direct hoge verwachtingen, want als je destructie ziet staan, dan verwacht je spektakel. Om dit voor elkaar te krijgen, worden maximum zestien spelers in een afgesloten arena gedropt. Het eerste wat je moet doen, is naar een auto rennen die in de arena te vinden is en proberen om juist de wagen te pakken die jou het beste ligt. Zit je eenmaal in de vierwieler, dan begint de chaos pas echt. Op dit moment komt de destructie die in de titel wordt aangehaald naar voren. Iedere speler probeert haar/zijn tegenstanders letterlijk kapot te maken.

Het is zaak om tegen je tegenstanders aan te rammen met jouw bolide, zodat hun wagens langzaam maar zeker uit elkaar vallen. Het is ook mogelijk om hen in één keer uit te schakelen, door middel van een speciale ‘slam attack’. Is jouw auto kapot, dan ga je gewoon weer te voet verder en kan je vierwielers van anderen kapen. Elk personage heeft ook een eigen set speciale vaardigheden die je kunnen helpen tijdens de wedstrijden, waar verschillende variaties van zijn. Het vrijspelen van verschillende items voor je personage en wagens moet er mede voor zorgen dat de verslavingsfactor hoog is en blijft.



Voorlopige verwachting: Op papier klinkt Destrucion AllStars in ieder geval goed. Dit soort titels moet het alleen hebben van zijn gameplay en niet van zijn grafische pracht en praal. Er is nog vrij weinig van de game getoond en hierdoor wordt de game misschien door velen over het hoofd gezien, en/of zijn mensen simpelweg niet enthousiast. Wij zijn dat toch wel. We zien een mogelijke game die zich onder hetzelfde rijtje kan scharen als de eerder genoemde PlayStation Plus-titels die uiteindelijk erg succesvol werden. De game moest ook een PlayStation 5-launchgame zijn, maar werd last-minute uitgesteld. Dit zorgt er voor dat Lucid Games nog meer tijd heeft om de game tot in de puntjes uit te werken.