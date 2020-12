Sony heeft weer een nieuwe firmware update voor de PlayStation 5 uitgebracht en het gaat hier om versie 20.02-02.30. Het lijkt erop dat dit een standaard update is, gezien de omschrijving aangeeft dat het bedoeld is om meer stabiliteit aan te brengen in het systeem. De firmware update is in totaal 868.1MB groot, dus downloaden en installeren zal niet al te lang duren.

Samen met de update voor het systeem zelf is er ook via deze update een nieuwe update beschikbaar voor de DualSense controller, die tegenwoordig ook van updates voorzien moet worden. Deze update kun je op de controller toepassen door deze met een USB-C kabel aan de console te hangen. De DualSense update is overigens niet verplicht, maar optioneel.

Het updaten van de controller gaat zeer snel, want veel langer dan 15 tot 20 seconden zal het niet duren. Wat de veranderingen precies zijn, als die er überhaupt zijn, is niet bekend.