En zo zijn we alweer een jaar verder en is het vanavond kerstavond. Het jaar 2020 gaat de boeken in als het meest vreemde jaar ooit, gezien we vooral aan huis gekluisterd zijn geweest vanwege de pandemie die nog niet over is. Gelukkig kwamen er dit jaar een hoop games uit, dus we hebben ons niet hoeven te vervelen.

Nu het kerstavond is hebben we een bericht voor al onze bezoekers: We wensen jou en je naasten ontzettend fijne kerstdagen toe. Hoewel ook kerst dit jaar anders zal zijn dan gebruikelijk, hopen we dat je alsnog twee hele fijne dagen zult hebben!

Moet je juist werken de komende dagen, ook dan natuurlijk hele fijne dagen en probeer zeker ook even te genieten. Dit is voor ons ook het punt waarop we even wat gas terug gaan nemen, met de release van de PlayStation 5 was het immers een buitengewoon druk jaar en we zijn hard aan een weekje rust toe.

Op maandag 4 januari pakken we alles weer zoals gebruikelijk op, maar in de tussentijd zal het natuurlijk niet leeg blijven hier op PSX-Sense. Zo hebben we diverse artikelen op de planning staan en ook ontbreekt het niet aan leuke acties. Zelfs tijdens de kerst hebben we weer een toffe promo, dus kom zeker de komende dagen even langs!

Bij dezen nogmaals een hele fijne kerst toegewenst, geniet van deze avond en de komende dagen!