Het jaar 2021 is hier! Via deze weg willen we iedereen de beste wensen overbrengen: gelukkig nieuwjaar! Het jaar 2021 zal hopelijk een stuk beter zijn dan 2020, want we kunnen wel spreken over een erbarmelijk slecht jaar als het gaat om de situatie in de wereld. Als het op games aankomt, dan was 2020 precies het tegenovergestelde.

Dat lijkt zich dit jaar voort te zetten met prachtige releases, zo zitten Gran Turismo 7, Hitman III, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West, Resident Evil 8: Village, Deathloop en nog veel meer in de pijplijn, dus we zullen ons allerminst gaan vervelen!

2020 was voor PSX-Sense een goed jaar. We hebben veel mooie dingen kunnen doen, zo hebben we KaartDirect.nl als zustersite gelanceerd. Ook brachten we een nieuwe mobiele app uit, een PS5 tracker voor aanschaf van de console en nog veel meer.

Ook de bezoekersaantallen waren weer uitstekend en dat alles zetten we in 2021 graag voort. Je zult hier dagelijks het laatste nieuws kunnen lezen. Ook mag je previews, reviews, specials en nog veel meer verwachten. En uiteraard zal het niet aan gave acties ontbreken.

We willen jullie bedanken voor de steun in 2020 en we hopen jullie ook dit jaar weer veelvuldig te mogen ontvangen. Namens het gehele PSX-Sense team wensen we je bij dezen een schitterend 2021 toe! Gelukkig nieuwjaar!