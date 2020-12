Trouwe PSX-Sense bezoekers weten inmiddels wel wat ze mogen verwachten hier op de site tussen kerst & nieuwjaar. Nieuwkomers wellicht niet, daarom op deze manier een algemeen bericht met als belangrijkste boodschap om PSX-Sense de komende dagen in de gaten te houden. We gaan namelijk morgen van start met de grote najaarsactie onder het mom van ‘Met een goed begin het nieuwe jaar in’.

We hebben in samenwerking met verschillende uitgevers een reeks van prijsvragen opgezet en we hebben weer prachtige games en goodies om weg te geven. Vanaf morgen hebben we dagelijks tot aan de jaarwisseling een nieuwe actie waarbij je losse games, gamepakketten en goodiepakketten kunt winnen.

Om de spanning erin te houden zullen we nog niet verklappen wat we gaan weggeven, maar we zullen de deelname qua opdrachten dit keer iets simpeler houden. Het jaar 2020 was immers moeilijk genoeg en we willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om deel te nemen.

Kom vanaf morgen zeker dagelijks even langs op PSX-Sense, er zit ongetwijfeld een actie bij die je erg zal aanspreken!