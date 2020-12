Deze maand is voor PlayStation Plus abonnees zeker niet verkeerd met drie ‘gratis’ titels. Zo kunnen abonnees Just Cause 4, Rocket Arena én Worms Rumble downloaden. Die laatste is cross-gen, dus zowel beschikbaar als game voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Maar volgende week dinsdag is het de eerste dinsdag van de nieuwe maand en dat betekent een update voor PlayStation Plus. Sony heeft via het PlayStation Blog zojuist bekendgemaakt welke games abonnees in januari mogen verwachten en dat zijn Man Eater (PS5), Shadow of the Tomb Raider (PS4) en GreedFall (PS4).

Je hebt tot aanstaande maandag de tijd om de huidige PlayStation Plus games te downloaden.