Morgen is het de eerste dinsdag van de maand en dat betekent een PlayStation Plus update wat betreft de ‘gratis’ games. Morgen kunnen we Man Eater, Shadow of the Tomb Raider en GreedFall kosteloos binnenhalen en die titels komen voor de december line-up in de plaats. Dit betekent ook dat de huidige games nog maar kort beschikbaar zijn, dus via deze weg een reminder om ze nog even te downloaden of in je downloadlijst te zetten.

Voor Just Cause 4 kan je hier terecht. Rocket Arena kan je hier in de PlayStation Store vinden en als laatste is Worms Rumble natuurlijk ook nog beschikbaar, die kan je hier vinden voor zowel de PS4 als de PS5. Je hebt toegang tot deze games tot ongeveer morgenmiddag rond 12.00 uur, nadien worden ze vervangen door de nieuwe line-up.