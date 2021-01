Nu de eerste maand van het nieuwe jaar is aangebroken, is het tijd om vooruit te kijken naar wat betreft de nieuwe releases deze maand. Januari is altijd al een erg rustige maand geweest en dat is dit jaar niet anders. Er staan voor deze maand een paar releases op de planning, maar dat is pas in de tweede helft.

De grootste release deze maand is natuurlijk Hitman III, wat het slotstuk vormt in de World of Assassination trilogie. Verder verschijnen er nog verschillende andere games, net zoals dat er ongetwijfeld nieuwe titels in de PlayStation Store uitkomen. De updates daarvan mag je elke vrijdag hier op PSX-Sense verwachten.

Hieronder alle bevestigde games die in januari zullen verschijnen.

Week van 8 januari

Iris Fall (PS4)

Week van 15 januari

MXGP 2020 (PS5)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (PS4)

Week van 22 januari

Hitman III (PS4/PS5)

RIDE 4 (PS5-upgrade)

Bladed Fury (PS4)

Gravity Heroes (PS4)

Week van 29 januari

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PS4/PS5)

Re:Zero − Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne (PS4)

Disgaea 6: Defiance of Destiny (PS4)

Nog van plan om een game te halen deze maand, of misschien meer dan een? Laat het hieronder weten.