Als je Spider-Man: Miles Morales hebt gespeeld, dan had je twee keuzes: 30 frames per seconde met ray tracing of 60 fps zonder ray tracing. Er is nu een nieuwe update beschikbaar, waardoor je niet langer hoeft te kiezen, want die update voegt het beste van twee werelden samen.

De nieuwe update is 261,9MB groot en zorgt voor een extra grafische modus: Performance RT. Hierin kan je genieten van 60 frames per seconde én ray tracing tegelijkertijd. Om dit voor elkaar te krijgen is de resolutie van de game aangepast, alsmede de kwaliteit van de reflecties en de hoeveelheid voetgangers op straat.