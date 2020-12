Volgende week zal The Cayo Perico Heist online gaan in GTA Online en die voegt een gloednieuw eiland aan de speelwereld toe. Daarmee is het een forse uitbreiding en in een eerder artikel heb je er al de nodige details over kunnen lezen.

Veel beeld hadden we nog niet, maar de eerste trailer die Rockstar Games vandaag heeft vrijgegeven geeft alvast een eerste indruk van de nieuwe omgeving. Ook komen er beelden voorbij van The Music Locker, de nieuwe nachtclub van Los Santos die binnenkort open gaat.