Vandaag ligt Cyberpunk 2077 eindelijk in de winkels en dankzij backwards compatibility kan je de game ook op de PlayStation 5 en Xbox Series X spelen. De console van Microsoft biedt hierbij twee grafische opties, maar de next-gen console van Sony biedt deze keuze echter niet.

Op de Xbox Series X is er een Quality modus en een Performance modus. De eerste biedt een hoge resolutie, maar daarin draait de game op 30 frames per seconde. De Performance modus gooit de resolutie naar beneden en de framerate wordt dan verdubbeld. Als je Cyberpunk 2077 op de PlayStation 5 speelt, dan heb je deze keuze niet. Daar draait de game automatisch op de Performance modus.

Waarom de PS5 maar één grafische modus heeft is niet bekend. De vraag is ook of dit nog zal veranderen, aangezien CD Projekt RED nog bezig is met een patch, waardoor de volledige kracht van de nieuwe consoles wordt gebruikt. Dit zou de game sowieso een flinke upgrade moeten geven.