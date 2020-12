Na de recente uitbreiding van de Bounty Role en het lostrekken van Red Dead Online van Red Dead Redemption 2 is het nu weer tijd voor een reguliere update. Rockstar Games heeft laten weten dat de leider van de Del Lobos Gang, Carmela Montez, is gesignaleerd in het gebied van West Elizabeth. Als je een Prestigious Bounty Hunter bent, kun je Montez nu opsporen als de nieuwste Legendary Bounty.

Sowieso loont het om op jacht te gaan, want elke Bounty levert deze week 50% extra op en hieronder vallen de onlangs uitgebrachte driedelige Bounty Hunter-missies en Infamous Bounties. Bounty Hunters krijgen bovendien 30% korting op een paard naar keuze en als Bounty Hunters een Legendary missie voltooien, krijgen ze 30% extra korting op een wapen naar keuze. Een lucratieve week voor deze beroepsgroep dus.

Dit is lang niet alles overigens, want Hunters en Naturalists die tussen nu en 21 december Gus bezoeken, ontvangen 5 Special Health Cures, 200 Express Rifle Ammo en 10 stuks Big Game Meat. Zit je wat krap bij kas? Dan krijg je nu tijdelijk 5 Gold Bars korting op de Collector’s Bag en de Naturalist’s Sample Kit. En we blijven nog even bij de kortingen, want Novice en Promising Naturalists krijgen 30% korting op alles wat Gus in zijn winkel te koop heeft.

Tot slot is er nog van 40% korting te profiteren als het gaat om cosmetische items voor de Collector’s Role. Prime Gaming biedt ook weer voordelen deze week, zo krijg je als lid een gratis Bounty Hunter licentie en een Trimmed Amethyst Bounty Wagon-kleurstelling.