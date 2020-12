Het uiterst creatieve Dreams ligt nu al bijna een jaar in de schappen en je kan in deze game de meest creatieve dingen maken. Zo worden er in Dreams bijvoorbeeld complete games nagemaakt en keer op keer zien we de meest fantasierijke creaties voorbijkomen. Veel spelers laten ook comments achter wanneer een creatie hen beviel, maar dit was tot op heden wat chaotisch geordend.

Update 2.20 zorgt echter voor een oplossing en maakt het overzicht van de comments veel beter. Voorheen stonden de reacties naast elkaar geordend, maar dat wordt nu onder elkaar gezet zodat je beter de tijdlijn te zien krijgt. Op de screenshot hierboven kun je zien hoe het overzicht er nu uitziet. Tot slot pakt de ontwikkelaar ook nog wat kleine problemen aan, zoals je hieronder in de patch notes kunt zien.