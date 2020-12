M2H Games heeft met de twee games Verdun en Tannenberg een geslaagde poging gedaan om de gruwelijkheden van de Eerste Wereldoorlog te vertalen naar een game. Beide games zijn vrij intense shooters en leunen ook flink op realistische eigenschappen. Tannenberg verscheen eerder dit jaar en Verdun is al wat aan de oudere kant. Beide games zijn nu voorzien van een flinke cross-play update en worden beide opnieuw leven ingeblazen.

Vanaf nu is het namelijk mogelijk in zowel Verdun als Tannenberg om tegen andere console spelers te spelen. Het gaat hier dus om cross-play tussen PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X. Naast de cross-play functie heeft M2H Games ook nog wat andere functies toegevoegd. Verdun zal vanaf nu matches hebben met een maximum aantal spelers van 40. Ook kunnen next-gen spelers spelen op een hogere framerate en de FOV instellen.

Tot slot kan je beide games geheel kosteloos spelen in het aankomende weekend dat van 11 tot en met 13 december zal duren.