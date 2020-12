Vandaag is het eindelijk zover: Cyberpunk 2077 ligt nu in de schappen en iedereen kan aan de slag in het chaotische en enorme Night City. De game heeft met veel vertraging te maken gehad, maar dit lijkt niet het geval te zijn met de toekomstige DLC. Dit wordt duidelijk uit een verborgen bericht dat in de launch trailer van Cyberpunk 2077 zit.

Wanneer je de launch trailer op 2:09 pauzeert, zie je namelijk een hele lap tekst die lastig te lezen is vanwege de kleur. Dit frame is nu uitvergroot en onthult een bericht van de ontwikkelaar dat dieper ingaat op de toekomstige content voor de game. Hierboven kan je de afbeelding in kwestie bekijken en hieronder kan je de volledige tekst lezen dat over de toekomstige uitbreidingen gaat.

Zoals de onderstaande boodschap aangeeft mogen fans dus veel gratis uitbreidingen verwachten en de eerste daarvan zal begin 2021 verschijnen.

“We’ve mentioned before that expansions will be coming, and while we’re not ready yo talk specifics just yet, we will say that we learned a lot from our work on both Hearts of Stone & Blood and Wine.Our planned expansions will take you even deeper into the world of Cyberpunk 2077, offering substantial, story-driven content that’ll give you though choices to make through impactful narratives that you won’t soon forget.

But before we get there, we’ll first be kicking our free DLC program in early 2021. Just like with the Witcher 3, expect an assortment of free DLC packs to begin hitting Night City, dropping a bunch of cool stuff that’ll inject even more life into the world of the dark future. We hope you’re looking forward to them!”