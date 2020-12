Het is alweer enige tijd geleden dat we gezegend werden met een nieuwe BioShock game. Sinds Ken Levine geen helpende hand meer biedt aan de franchise, leek het bijna einde verhaal… Maar gelukkig blijkt het tegendeel waar: er is een nieuwe in ontwikkeling en dat bij ontwikkelaar Cloud Chamber.

Of de kwaliteit ook even goed zal zijn valt nog te bezien, maar we blijven natuurlijk hoopvol voor een goed vervolg en gaan het een eerlijke kans geven. De vroege tekens wijzen in ieder geval op een goed begin, want via openstaande vacatures kunnen we al een beetje inschatten welke kant Cloud Chamber op gaat.

Via Twitter maakt gebruiker MauroNL3 bekend waar de ontwikkelaar naar opzoek is voor de nieuwe BioShock game, wat uit vacatures voortkomt.

Some more info about the next #Bioshock game can be gathered from recent joblistings at developer Cloud Chamber Games. New available jobs include Senior Voice Designer, Game AI Programmer and Lead Systems Designer, and the job descriptions reveal some interesting details. 1/6 — MauroNL (@MauroNL3) December 9, 2020

Volgens deze thread wordt de focus gelegd op een verhaalgedreven verloop van de game, zitten er RPG-elementen in en we mogen zelfs een openwereldgame verwachten! Helaas is het allemaal nog wel heel algemeen genomen, dus voor echte details zullen we nog even moeten afwachten.