Vandaag is het langverwachte Cyberpunk 2077 uitgekomen en de hype is al het hele jaar torenhoog opgebouwd onder de fans. Sinds de eerste reviews live zijn gegaan, kwam er wat twijfel bovendrijven bij sommigen, maar desondanks scoort de game immens goed.

Op het moment van schrijven heeft de game een 91/100 score op Metacrtic weten te behalen en dat duidt op dat het een must-play game zou moeten zijn. De reviews voor PlayStation zullen nog even op zich laten wachten aangezien die wat later werden toegestuurd, maar volgens ontwikkelaar CD Projekt RED draait de game beter op de PS4 dan eerder werd verwacht. Mocht je de vergelijking tussen PS4 Pro en PS5 willen maken, check dan de beelden hier. En als je dan nog steeds twijfelt, check dan hieronder bijna twee uur aan gameplay op de PS5.

Ga jij de game halen vandaag, of wacht je liever nog even? Laat het ons zeker even weten!