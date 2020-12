Eerder dit jaar bracht ontwikkelaar Crema een heuse hype teweeg toen het op Pokémon geïnspireerde ‘Temtem‘ via uitgever Humble Bundle beschikbaar werd gemaakt op pc. Al gauw werd het overspoeld met positieve reviews en ondertussen is ook de overstap naar console gemaakt.

De game is nu in vroege toegang beschikbaar voor de PlayStation 5. Je betaalt €40 euro voor de normale versie en €60 voor de Deluxe uitgave, waarbij je een aantal extra camouflage accessoires ontvangt. De volledige release staat gepland voor ergens in 2021.