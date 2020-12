Google heeft het jaar in zoekresultaten bekendgemaakt en zo kunnen we heel makkelijk zien welke zoektermen dit jaar het meest populair waren. Opvallend genoeg waren meer mensen geïnteresseerd in plekken waar ze een PS5 konden kopen, dan in plekken waar ze toiletpapier konden halen. Toch bijzonder, want wie begin dit jaar niet heeft gehamsterd was aangewezen op een flesje water of oude kranten om de boel af te vegen. Mensen hebben blijkbaar toch meer baat bij een PS5 dan een schone billetjes.

Qua meest gezochte games zien we Among Us bovenaan staan gevolgd door Fall Guys, Valorant en Genshin Impact. De PS5 exclusive The Last of Us 2 staat op nummer 8, de officiële naam is alleen Part 2 dus het is onduidelijk hoe Google dit meegenomen heeft in de ranking.