Special: Destiny 2 op de PlayStation 5 – Destiny 2 werd vorige maand voorzien van de Beyond Light uitbreiding, wat een waardevolle aanvulling is gebleken. Ook is Season of the Hunt inmiddels van start gegaan en Bungie heeft zeker niet stilgezeten, gezien ze nu ook de next-gen upgrade voor de game hebben uitgebracht. Daarmee is Destiny 2 gratis naar een PS5-versie te upgraden, zodat je de game op de best mogelijke manier kunt ervaren. Deze upgrade is gratis voor iedereen, gezien de basis van de game natuurlijk free-to-play is. Inmiddels zijn we er ingedoken en het eerste wat we gelijk kunnen melden is: Heb je een PlayStation 5 en speel je Destiny 2? Ga dan direct upgraden, het komt het speelplezier behoorlijk ten goede!

Gemakkelijke overstap

Als je Destiny 2 al op je PlayStation 5 hebt staan, dan kun je via de PlayStation Store pagina van de game gemakkelijk de upgrade selecteren, downloaden en installeren. Maar ook als je de game nog niet op de console hebt staan is een installatie zo geregeld. Het enige waar je even op moet letten is dat je de juiste versie binnenhaalt, gezien de PlayStation Store daar wat onduidelijk in is. Als je de game eenmaal geïnstalleerd hebt, dan kan je gelijk verder op het punt waar je gebleven was. Je PSN-id is voldoende om je progressie op te halen, gezien je voortgang server sided wordt opgeslagen. Er is dus geen sprake van beperkingen omtrent saves of andere hoepels die je moet nemen, het is letterlijk een gevalletje van installeren en spelen maar. Erg prettig, want dat komt het gebruikersgemak natuurlijk ten goede.

Na de installatie kan je gelijk verder waar je was gebleven, maar er zullen een paar punten zijn die je opvallen. De meeste vooruitgang zien we op het grafische vlak, maar er is een klein subtiel detail dat een geinige extra is. Als je op je Sparrow springt, zul je merken dat de vibratie anders aanvoelt dan voorheen. Het is meer het motorgeronk, als daar sprake van is qua aandrijving, die je nu beter voelt via de haptische feedback. Het is een ietwat meer realistische weergave van het gevoel dat je zou hebben als je op een echte Sparrow zou springen en hoewel het een klein detail is, is het leuk dat Bungie dit heeft meegenomen. Hier blijft het overigens bij, want Bungie doet verder niets met de feedback en ook de adaptieve triggers laat men voor wat het is.

Het ziet er schitterend uit

Iedereen die bekend is met Destiny 2 en diens uitbreidingen hoeven we vast niet te vertellen dat het een mooie game is. Of je nu in het paarsachtige van de Tangled Shore vertoeft, de ijzingwekkende kou van Europa trotseert of je vergaapt aan de fenomenale kleurstellingen van de Dreaming City, Destiny 2 is van zichzelf een erg mooie titel. Dan hebben we het natuurlijk over de PlayStation 4 versie, maar als je datzelfde op de PlayStation 5 ziet: je mond zal meermaals openvallen van plezier en verbazing. Het ziet er werkelijk schitterend uit op de PlayStation 5. Dit is natuurlijk te danken aan de 4K resolutie die zorgt voor haarscherpe beelden en prachtige omgevingen. Het is ten opzichte van de PS4-versie echt een upgrade die je op grafisch vlak laat genieten.

Wat in de algehele beleving natuurlijk meehelpt is dat het draait op een soepele 60 frames per seconde en we hebben tijdens het spelen geen enkele drop ervaren. Ook niet op momenten waarop het wat drukker op het scherm is in heftige gevechten waar veel vijanden bij betrokken zijn. Het draait allemaal als een zonnetje en die souplesse van de gameplay komt in 60 fps echt goed tot zijn recht, dat zonder dat de game ogenschijnlijk op grafische kwaliteit moet inboeten. Dan te bedenken dat er nog een verdubbeling van de framerate beschikbaar is in de Crucible. Die speel je – al dan niet optioneel – in 120 frames per seconde, wat de souplesse van de gameplay helemaal ten goede komt. Wat ons betreft is deze set-up uitstekend, voor de multiplayer is 120 fps simpelweg heel erg fijn en in PvE is 60 fps een prima framerate die samen met de 4K resolutie zeer goed uit de verf komt.

Kies je perspectief

Tot slot is er nog een andere grafische aanvulling en die draagt eveneens bij aan de souplesse van de gameplay. We hebben het dan over de FOV-slider, wat staat voor ‘Field of View’, die je kunt aanpassen in een range van 55 tot 105 punten. Staat de FOV op 55, dan zit je heel dicht op de actie en is het haast wat claustrofobisch. Het gevoel dat je met die instelling krijgt is dat het allemaal wat logger gaat. Standaard staat de FOV op 75, wat vergelijkbaar is met wat je voorheen op de PlayStation 4 had. Stel je dit op het maximale van 105 in, dan krijg je een zeer breed overzicht over de actie. In vergelijking met andere games levert dit een zeer minimaal fisheye perspectief op, maar wel zul je merken dat je qua beeld verder van de actie afstaat.

Om hierin tegenover het andere uiterste geen gameplay beperking te vormen, neemt je beweegsnelheid gevoelsmatig behoorlijk toe. Dit omdat je perspectief van verderaf is. Je hebt meer ruimtelijk zicht en hierdoor beweeg je ook sneller en het nadert zelfs het hoge tempo in de shootouts dat vergelijkbaar is met het standaard tempo van Call of Duty. Destiny is altijd een wat tragere shooter geweest dan andere in het genre, maar dat wordt nu meer gevoelsmatig aanpasbaar door de FOV-slider. Het is desondanks lastig in woorden uit te drukken dus we geven je graag een advies mee: Speel met de FOV-slider in Destiny 2 en zoek naar de juiste afstelling wat aansluit op wat jij prettig vindt spelen. Voor iedereen is er een sweetspot te vinden.

Upgraden? Gelijk doen!

Eerlijk is eerlijk, qua gameplay verandert er nauwelijks iets na de upgrade. De haptische feedback voelt bij de Sparrow leuk aan en de laadtijden zijn flink ingekort, wat het algehele tempo ten goede komt. Prima ontwikkelingen wat ons betreft, maar de absolute winst wordt gehaald op grafisch vlak. De 4K resolutie zorgt voor haarscherpe en schitterende beelden, want Destiny 2 was nog nooit zo mooi. De stabiele 60 fps zorgt voor een fijne ervaring in de gameplay en de FOV-slider is een geschenk dat we moeten koesteren. Als extra is die 120 fps in de Crucible natuurlijk mooi meegenomen en die optelsom samen levert een slotconclusie op: Upgrade Destiny 2 direct, de ervaring gaat er écht op vooruit!