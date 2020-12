Special: In coöp met Sackboy: A Big Adventure aan de slag – Rond de release van de PlayStation 5 hebben we Sackboy: A Big Adventure natuurlijk beoordeeld en in onze review heb je kunnen lezen dat de game best wel de moeite waard is. Zeker naarmate je verder komt in de game, vuurt de titel leuke gameplay elementen op je af. Ten tijde van de release waren we niet in de gelegenheid om een bepaald aspect onder de loep te nemen: de coöperatieve onderdelen. Het is ook een onderbelicht aspect van de game gebleven en dat is eigenlijk best zonde, omdat het een leuke ervaring oplevert. Via deze weg willen we je daar toch nog wat meer over informeren.

Alleen of met z’n tweeën?

Als je de game inmiddels gespeeld hebt, dan zul je weten dat Sackboy: A Big Adventure in alles de uitstraling van een singleplayer game heeft. Bijna alle levels zijn voor een speler bedoeld, maar dat sluit het andere niet uit. Zo her en der op de kaarten waar je overheen wandelt zul je een level zien waar expliciet wordt aangegeven die met z’n tweeën (of meer) te spelen, wat ook noodzakelijk is om daartoe toegang te krijgen. Maar weet dat je de gehele game met z’n tweeën kunt spelen. Je kan namelijk ook de reguliere levels met twee man of zelfs meer betreden en qua gameplay verandert er dan niets, behalve dat het leuker is.

Daarmee is de gehele game dus in coöp speelbaar en gezien de game nooit té ingewikkeld is, is het uitstekend om met een vriend/vriendin of familielid te spelen. Maar waar de gewone levels je precies dezelfde ervaring bieden, zie je in mindere mate een noodzakelijke samenwerking in de specifieke coöp levels. Hier is het vanzelfsprekend dat de gameplay net wat anders is, want om voortgang te boeken in de coöp levels zul je echt samen moeten werken wil je verder komen. Denk dan aan situaties waarbij de ene persoon een platform blijft vasthouden, waarbij de ander hogerop kan springen en een nieuwe doorgang creëert.

Het is allemaal vrij traditioneel van opzet en voor coöperatieve gameplay zijn de specifieke coöp levels het leukste, omdat je echt moet samenwerken. Het is in die zin best jammer dat de gewone levels niet ook een coöperatieve inslag hebben voor alternatieve routes, want als je samenspeelt heb je simpelweg meer plezier. We begrijpen het overigens wel, want de ontwikkelaar wil ook niemand een verplichting opleggen, vandaar dus het onderscheid in levels waarbij de focus primair op de singleplayer ervaring ligt. Maar wil je samen spelen, dan leent de gehele game zich daar prima voor.

Elkaar dwarszitten

In coöp gameplay is het natuurlijk noodzakelijk om samen te werken, zodat je daadwerkelijke vooruitgang kunt boeken. Zoals al aangehaald in het eerdere voorbeeld zul je geregeld met dat soort situaties geconfronteerd worden en naarmate je latere levels bezoekt, komen hier nog aanvullende elementen bij om het afwisselend te houden. Hieronder valt ook dat je elkaar kan oppakken en weggooien en dat brengt een geinig extra aspect mee. Hoewel het doel voor elke speler duidelijk is, kan je elkaar ook dwarszitten door de ander expres de andere kant op te gooien of zelfs het level uit te mikken. Je zult geen voortgang boeken op die manier, maar het kan wel hilarische taferelen opleveren tussen de serieuzere platformmomenten door.

Tegelijkertijd moeten we ook opmerken dat we wat issues hebben met de cameravoering. In onze review haalden we al aan dat het perspectief met enige regelmaat niet prettig is om Sackboy precies te kunnen plaatsen. Dit omdat de cameravoering zo is ingericht dat de game voor coöperatieve gameplay geschikt is, waarbij de camera ietwat kan uitzoomen om overzicht te bieden terwijl er twee of meerdere Sackboy’s rondlopen. In de praktijk blijkt dit ook in coöp niet goed te werken, want de camera kan maar beperkt uitzoomen en het gevolg is regelmatig dat een van de twee personages niet in beeld is en je dus geen flauw idee hebt of je goed loopt. Dit kan je dood tot gevolg hebben en we begrijpen niet zo goed waarom er niet een dynamische split-screen is toegevoegd voor als de twee spelers te ver uit elkaar gaan. Dit wordt al jaren in de LEGO games gebruikt en werkt prima, dus had hier zeker niet misstaan.

Probeer het zeker even uit

De coöperatieve gameplay van Sackboy: A Big Adventure is zoals al benoemd een onderbelicht aspect gebleven in de afgelopen weken en dat is niet helemaal terecht. De specifiek voor coöp gemaakte levels zijn creatief ingericht en zorgen voor het nodige extra speelplezier bovenop de gewone levels die een solo speler als uitgangspunt hebben. Dat je ook die levels met meer man kan spelen is alleen maar mooi meegenomen en heel eerlijk: als je de game in coöp kan spelen, doe dat zeker, het komt het plezier alleen maar ten goede. De camera kan echter wat vervelend zijn in de beperkte uitzoom mogelijkheden, waardoor je soms het overzicht verliest. Gelukkig is de game nooit te moeilijk en er zijn genoeg checkpoints om weer tot leven te komen, maar de cameravoering had iets flexibeler gekund. Een punt om rekening mee te houden in een verder prima coöp ervaring.