Daniel Ahmad, een analist voor Niko Partners, laat op Twitter weten dat er 8 miljoen pre-orders van Cyberpunk 2077 zijn verkocht. Dat is al ruim 500 miljoen aan omzet, voordat de game daadwerkelijk is uitgekomen. Grand Theft Auto V had een omzet van 800 miljoen op de eerste dag, maar dat was inclusief de aantal exemplaren die op de dag zelf zijn verkocht. Opvallend is dat 59 % van de pre-orders voor de pc is en slechts 41 % voor de consoles.

Cyberpunk 2077 pre-sold 8 million copies prior to launch. That’s over $500m in revenue prior to release. For reference, GTAV did $800m on its first day including pre orders + day one sales. https://t.co/DNNZjp5w5Q — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 10, 2020

Dankzij de financiële cijfers van CD Projekt RED, kunnen we ook een grove schatting van de winst maken. Het bedrijf liet eerder weten tot aan 30 september van dit jaar ongeveer 135 miljoen aan de ontwikkeling van Cyberpunk 2077 te hebben gespendeerd. Daar valt ook het standalone multiplayer gedeelte van Cyberpunk 2077 onder. De marketing zit daar echter niet bij inbegrepen en daar is overduidelijk flink wat geld aan uitgegeven. Hoe dan ook, het geld stroomt voorlopig de Poolse kantoren binnen.

Wij zijn momenteel druk met de game in de weer, maar onze review laat voorlopig nog even op zich wachten. Indien je in de tussentijd niets te doen hebt, lees je hier alles wat we over Cyberpunk 2077 weten.