DiRT 5 is een leuke arcaderacer, maar de game heeft wel wat vervelende probleempjes. Codemasters belooft via Twitter voor in ieder geval één probleem beterschap met de eerstvolgende patch.

Veel gamers hebben aan Codemasters laten weten dat sommige Trophies niet ontgrendelen met de PlayStation 5-versie van DiRT 5. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat ze hier werk van maken en dat dit met de eerstvolgende patch zal worden opgelost.

Dit zal niet het enige zijn wat de nieuwe update met zich mee zal brengen. Codemasters heeft al laten weten dat update 2.00 het ook mogelijk maakt om met een stuurwiel te spelen. Wanneer de patch live zal gaan is nog niet bekend.

PS5 #DIRT5 players: Thanks for your feedback on some Trophies not unlocking 🔽

This is resolved in the next update, with any Trophies you've previously earned triggering after installing it and progressing in the game.

Keep it here for more news on the next update. Thank you 👍 pic.twitter.com/inTbpr9mnE

— DIRT (@dirtgame) December 10, 2020