Na twee games exclusief voor de console van Microsoft uit te hebben gebracht, ging Remedy Entertainment weer multiplatform met Control. Dit was natuurlijk leuk voor ons als PlayStation-gamers, maar ook voor hun resultaten. Hoe meer platforms, des te meer verkopen natuurlijk. Control is inmiddels de twee miljoen verkochte exemplaren gepasseerd.

Gek genoeg was er afgelopen maand een piek in de verkoop van deze titel. Sterker nog, november 2020 is dé maand waarin Control de meeste exemplaren tot op heden heeft verkocht. Wellicht heeft het te maken met het feit dat de Ultimate Edition een gratis upgrade krijgt of de diverse kortingen die er inmiddels zijn geweest op deze game.

Twijfel je al lange tijd om het eens een kans te geven? Check dan ook even onze review van afgelopen jaar, want Control is wat ons betreft een game die je eigenlijk wel een keer gespeeld moet hebben.