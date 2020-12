De najaarssale in de PlayStation Store is al even bezig en Sony doet er in het teken van The Game Awards nog een schepje bovenop met een reeks weekenddeals. Hieronder vallen allerlei vrij recente titels, zoals FIFA 21, Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion, Star Wars: Squadrons, Yakuza: Like a Dragon en nog veel meer.

De korting kan oplopen tot maar liefst 50 procent en dat scheelt natuurlijk in de portemonnee. Het overzicht van alle aanbiedingen tref je hieronder en voor hetzelfde overzicht in de PlayStation Store kan je hier terecht.

Assassin’s Creed Valhalla Ultimate PS4 & PS5 – Van €119,99 voor €95,99

FIFA 21 Champions Edition PS4 & PS5 – Van €89,99 voor €37,79

Destiny 2: Beyond Light + Season – Van €49,99 voor €37,49

Destiny 2: Beyond Light – Van €39,99 voor €29,99

FIFA 21 Beckham Edition PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €36,39

Watch Dogs: Legion PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €45,49

Yakuza: Like a Dragon – Van €59,99 voor €47,99

GTA V Megalodon Shark-cashcard – Van €74,99 voor €63,74

GTA V Premium Online Edition – Van €34,99 voor €14,69

DOOM Eternal Standard Edition – Van €69,99 voor €23,09

Marvel’s Avengers – Van €69,99 voor €34,99

Tony Hawk’s Pro Skater™ 1 + 2 – Digital Deluxe Edition – Van €54,99 voor €38,49

Tony Hawk’s™ Pro Skater 1 + 2 – Van €44,99 voor €33,74

Mafia: Definitive Edition – Van €39,99 voor €29,99

Persona 5 Royal – Van €59,99 voor €29,99

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – Van €39,99 voor €23,99

NBA 2K21 – Van €69,99 voor €29,39

Star Wars: Squadrons – Van €39,99 voor €23,99

UFC 4 – Van €69,99 voor €41,99

DOOM Eternal: The Ancient Gods – Deel 1 (Standalone) – Van €19,99 voor €15,99

No Man’s Sky PS4 & PS5 – Van €49,99 voor €24,99

DOOM Eternal Deluxe Edition – €99,99 voor €32,99

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition PS4 & PS5 – Van €29,99 voor €8,99

Warframe: Obsidian Azura-kollektion til PS4 – Van €24,99 voor €12,49

Resident Evil 2 – Van €39,99 voor €15,99

Resident Evil 2 Raccoon City Edition – Van €79,99 voor €31,99

Resident Evil 3 – Van €59,99 voor €19,79

Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition – Van €89,99 voor €62,99

Raji: An Ancient Epic – Van €24,99 voor €17,49

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition – Van €69,99 voor €52,49

Star Wars Jedi: Fallen Order – Van €69,99 voor €25,19

FIFA 21 Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €49,99

Marvel’s Avengers: Deluxe Edition – Van €89,99 voor €44,99

Marvel’s Avengers: Exclusive Digital Edition – Van €79,99 voor €39,99

Watch Dogs Legion – Gold Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €74,99

Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition – Van €69,99 voor €59,49

Watch Dogs: Legion – Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €119,99 voor €89,99

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition PS4 & PS5 – Van €54,99 voor €21,99

Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €84,99 voor €33,99

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition – Van €39,99 voor €29,99

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition Digital Deluxe – Van €49,99 voor €37,49

Fall Guys: Ultimate Knockout – Van €19,99 voor €15,99

Monster Hunter World: Iceborne Digital Deluxe – Van €39,99 voor €26,79

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 5 Pass – Van €24,99 voor €17,49

NHL 21 – Van €69,99 voor €33,59

13 Sentinels: Aegis Rim – Van €59,99 voor €40,19

NHL 21 Deluxe Edition – Van €79,99 voor €35,19

Apex Legends – Bloodhound Edition – Van €19,99 voor €12,99

Apex Legends – Lifeline & Bloodhound Double Pack – Van €38,99 voor €25,34

Apex Legends – Lifeline Edition – Van €19,99 voor €12,99

Apex Legends – Octane Edition – Van €19,99 voor €12,99

Apex Legends – Champion Edition – Van €39,99 voor €29,99

Apex Legends – Pathfinder Edition – Van €19,99 voor €12,99

Batman: Arkham Knight Premium Edition – Van €49,99 voor €14,99

Batman: Arkham Knight – Van €19,99 voor €12,99

Batman: Arkham Knight Season Pass – Van €19,99 voor €5,99

Destiny 2: Forsaken – Van €24,99 voor €8,24

Destiny 2: Shadowkeep – Van €24,99 voor €8,24

Devil May Cry 5 – Van €24,99 voor €19,99

Marvel vs. Capcom: Infinite – Deluxe Edition – Van €59,99 voor €17,99

Mega Man 11 – Van €29,99 voor €14,99

Persona 5 Royal Ultimate Edition – Van €99,99 voor €49,99

Persona 5 Royal Persona Bundle – Van €9,99 voor €4,99

Street Fighter V: Champion Edition – Van €29,99 voor €19,49

