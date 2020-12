Eerder deze week kondigde Tarsier Studios aan dat er een demo van Little Nightmares II beschikbaar is gekomen. Alleen op dit moment is deze enkel voor de pc. Consolegamers worden gelukkig niet helemaal vergeten, want begin 2021 zal deze demo ook beschikbaar komen voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

Een exacte datum is er echter nog niet, maar het lijkt ons waarschijnlijk dat dit in januari zal zijn gezien Little Nightmares II op 11 februari moet uitkomen. Benieuwd naar de game? Johnny ging laatst al even aan de slag met de game en zijn impressie kan je hier lezen.