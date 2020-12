Worms Rumble is deze maand onderdeel van de gratis PlayStation Plus games en dit deel is voor het eerst geen turn-based shooter. Team 17 is van plan de game langdurig te onderhouden en binnenkort mogen we de eerste extra content verwachten. Op 17 december krijgen we namelijk de eerste gratis update voor Worms Rumble.

Met deze update mag je een nieuwe map verwachten genaamd ‘Deadly Docks’. Het level ziet er chaotisch uit en lijkt dolle pret voor te schotelen. Naast de nieuwe map zullen er ook nieuwe cosmetische items, waaronder Kerst gerelateerde kostuums, zijn die je kunt vrijspelen. Ook een handjevol premium skins worden toegevoegd mocht je daar financieel de ruimte voor hebben, wat je natuurlijk wat meer exclusieve content oplevert.

Hieronder kan je de eerste beelden bekijken van de Deadly Docks update.