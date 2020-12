Er is een samenwerking tussen Netflix en SEGA omtrent Sonic, zo blijkt uit een bericht dat op Twitter stond. Helaas zag het er naar uit dat de social media manager van het officiële Netflix Twitteraccount iets te voorbarig was met de aankondiging, want het bericht werd weer snel offline gehaald.

De nieuwe serie zou in 2022 moeten verschijnen. Volgens de (ondertussen verwijderde) tweet is de serie in ontwikkeling bij de makers van Ben 10 en Mega Man Fully Charged. We verwachten dat de ‘echte’ onthulling binnenkort zal volgen, maar wellicht op een andere manier dan we al gezien hebben. Er is nog geen reactie vanuit Netflix gekomen omtrent de verwijderde tweet.