Na het enorme kritische succes van Nier: Automata kondigde Square Enix aan dat er gewerkt wordt aan een remake van de eerste game in de franchise. Deze game, NieR Replicant ver.1.22474487139…, kwam vannacht tijdens de pre-show van The Game Awards voorbij in een eerste gameplaytrailer.

Deze nieuwe gameplaybeelden kun je hieronder bekijken en noteer 23 april 2021 maar alvast in je agenda, dat is de dag waarop deze game gepland staat om te verschijnen.