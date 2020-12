De nieuwe Dragon Age is inmiddels al geruime tijd in ontwikkeling en we hebben er vorig jaar een glimp van opgevangen middels een teaser trailer. Dat is dit jaar niet anders, want tijdens The Game Awards 2020 werd er opnieuw een teaser trailer getoond.

Het is niet veel, maar beter iets dan niets en verder heeft EA een korte omschrijving van de game gedeeld: “The world of Dragon Age needs a new hero—someone who can take on the evil forces threatening Thedas. Get a first look at some of the new locations you’ll discover and the factions fighting by your side in the next chapter of Dragon Age.”