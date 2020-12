Op 16 december gaat het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War van start en datzelfde geldt natuurlijk ook voor Call of Duty: Warzone, hoewel de Battle Royale game er via Call of Duty: Modern Warfare al een hele hoop seizoenen op heeft zitten.

Een van de toevoegingen zal Rebirth Island zijn, wat een nieuwe map voor Call of Duty: Warzone is. De nieuwe trailer die Activision vannacht heeft vrijgegeven laat daar het nodige van zien, ook toont het nieuwe elementen. Zo zul je op Rebirth Island bijvoorbeeld ook op de motor kunnen stappen.